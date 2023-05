Po středeční dohrávce 20.kola Fortuna ČFL ve skupině B v derby proti Brozanům (3:0) hostili fotbalisté Velvar v sobotu o záchranu bojující rezervu pardubického FK. Stejně tak jako ve středu skóre zápasu otevřel dobře hrající Jakab, aby zimní posila ze Zbuzan přidala ještě jednu trefu do černého, která znamenala pojistku tříbodového zisku. Soupeř stačil jen korigovat na konečných 2:1.

Velvary (v modrém) porazily Pardubice B 2:1. | Foto: Jan Sláma

V zápase rozhodně Pardubice nebyly horším celkem, měly možná i trochu víc šancí. Domácí zase zahodili pokutový kop.

Velvarský trenér Zdeněk Hašek hodnotil: “Jsem rád, že jsme opět naplno bodovali. Soupeře jsme doslova udolali, i když objektivně řečeno, nebylo to dneska lehké po středě a proti mladému týmu, kde fotbal mají hráči jako zaměstnání. Tím spíš jsem rád za kluky, že jsme se s tím dokázali vyrovnat a navlékli další vítězný korálek. V závěru nás dost podržel brankář Štefan.”

Zdroj: Jan Sláma

Trenér hostí Pavel Němeček byl smutný z další ztráty a proto ani nebylo divu, že mu nebylo do řeči.

Vše jasně vystihl pardubický kapitán Ondřej Vencl: “Je to příjemné, když o vás soupeř hovoří s respektem, ale na druhou stranu nevím, co mám říct k tomu, když z řady šancí využijeme pouze jedinou. Je to pořád stejné, v zápasech nejsme tím, kdo tahá za kratší konec, ale stejně to na bodový zisk nestačí!”

Slovan Velvary – FK Pardubice B 2:1 (1:0). Branky: 35. a 54. Jakab – 62. Costa. Rozhodčí: Hányš, Diváků: 228.

Velvary: Štefan - Šimkovský, Drozda, Rubeš, Chábera – Šustr (80. Duong), Kott, Schneider (59. Březina), Richter (72. Havránek) - Vopat – Jakab (72. Šlegl).

Mojmír STRACHOTA