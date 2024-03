Hostouňská krize nezastavuje, tým se pere s dírami v sestavě, ale tentokrát to byly jiné věci, které rozhodly o neúspěchu Sokolů: mizerná koncovka v úvodní části a hrozivý výpadek v úvodu té druhé, kde najednou zelenobílí vůbec nestíhali. V závěru se sice zvedli, ale to už bylo pozdě.

„Rozhodl první poločas, kdy jsme měli do pětadvacáté minuty tři čisté gólové šance, ale nedali jsme je, což nás teď pronásleduje,“ komentoval domácí lodivod Dominik Rodinger úvodní část, kde selhali v šancích Fotr, Etemike i Januška. Pokusy většinou zamířily pánubohu do oken.

„Načež jsme si v kabině řekli, že rozhodne prvních patnáct minutu druhé půle. Bohužel jsme to chtěli obráceně, což koušeme hodně špatně. Chtěli jsme si udělat hezké Velikonoce a bude je mít soupeř,“ soukal ze sebe zklamaný Rodinger.

Už čtvrtá prohra, na ty nejsou ve Hřebči zvyklí. Koukají i pod sebe

Na hezkém hostouňském pažitu totiž jakoby jeho tým vůbec neexistoval. Najednou bylo vše obráceně a hráli svěřenci Zbyňka Busty. Pár šancí domácí přežili, ale pak se hlavičkou trefil syn libereckého trenéra Kozla (Hostouň o něj před časem měla také zájem) po centru Drobílka z levé strany, kde spolu s Hejdou dělali Hostouni největší problémy.

Když za chvíli střílený centr Mareše proskákal až do sítě, bylo to pro Sokoly už hodně těžké, a to je ještě jednou zachránilo břevno a podruhé Pančev.

„V první půli jsme chtěli být výš, ale Hostouň nás svou hrou zatlačila. Takže jsme si řekli, že na ně musíme vylézt, oni začali dělat chyby, my najednou měli míč na noze a hráli dobře,“ popisoval pohled hostů jejich záložník Marek Hejda, který je z Rakovníka a prošel plzeňskou akademií.

Hostouň se zmátořila až v posledních dvaceti minutách, jenže Venanciova hlavička skončila vedle a ránu další Brazilce De Siqueiry vytáhl brankář Benada.

A tak se radovali červení, jimž dal razítko na skvělý výsledek opět Mareš nádherným trestňákem.

„Těch prvních deset minut druhé půle jsme úplně prospali. Jsme nedůrazní, propadáme, pak je tam chaos, hra se sype. Děláme věci opačně, ale základ je v tom, že nedáme góly. Náš masér Pepa Husák v dvakrát křičel gól a my mu museli říci, že jsme žádný nedali,“ kroutil hlavou Dominik Rodinger.

Byl aspoň rád, že se Hostouň konečně vrátila domů na svůj trávník a že dorazily posily Čížek z Dukly a Kokeš z Vltavínu. „Pro příští týden musíme sáhnout ke změnám v sestavě - zásadním,“ naznačil kouč.

Hostující Marek Hejda se pak zamyslel, jak mohlo béčko Povltavské minulý týden s prakticky stejnými borci padnout doma s Doksy. „Doksy – všechna čest, nehrály špatně – ale v krajském přeboru je to jiný fotbal. Často se tam nehrálo, pořád je to přerušené, to tady v Hostouni nebylo. Ale byla to hlavně naše chyba a vlastně trochu ostuda, kterou jsme se snažili napravit, protože jsme od trenéra dostali v týdnu pořádný čoud, že takhle to nejde. 3:0 v Hostouni, to už je náprava,“ usmál se Marek Hejda.

Sokol Hostouň – Povltavská FA 0:3 (0:0). Branky: 56. Kozel, 60. a 92. Mareš. Rozhodčí: Toucha. Diváků: 250.

Hostouň:Pančev - Bízek, Křenek (70. Kokeš), Charvát (70. Čížek), Januška (65. Venancio), Klimenda (65. Mládek), Fotr, Etemike (65. Paulizzi), Siqueira, Hucek, Egbe