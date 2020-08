Béčko Klokanů vede jejich legenda Vladimír Hruška, který však roky válel také ve Velvarech. Šéf Slovanu se také sešel s majiteli Bohemky, otcem a synem Jakubowiczovými, mluvilo se o zelenobílé akademii, která stále ve Velvarech funguje.

Na hřišti si však oba týmy nic nedarovaly. Velvarští lépe drželi míč a počkali si na svoje šance. První zakončil na zadní tyči Tenkl a přesně poslal hosty do vedení. Pak unikl po křídle Chábera, byl faulován a Vopat z penalty trefil šibenici – 0:2. Po obrátce byla lepší Bohemka, její mladí hráči se však do šance dostali až v 80. minutě, kdy trefili břevno a následně nechali vyniknout brankáře Měsíčka, který předvedl nádhernou robinsonádu.



„Kdyby tam byl jiný brankář, asi by byl gól, ale Radek nás podržel. Jinak jsme vedení hlídali dobře i bez zraněného Rubeše, kromě něhož nemohl nastoupit ani Furmánek. Každopádně šest bodů po dvou kolech, to je paráda,“ těšilo předseda Slovanu Davida Vedrala, podle něhož pomohlo, že Klokany neposílil žádný hráč z A týmu, který večer hraje ligu v Brně.

Bohemians 1905 B – Velvary 0:2 (0:2). Branky: 20. Tenkl, 41. Vopat (PK). Rozhodčí: Tupý. Diváků: 80.

Velvary: Měsíček – Chábera, Boby, Drozda, Valenta – Ptáček (75. Stárek), Tenkl, Pihrt, Vopat, Havránek (86. Duong) – Kafka (82. Jankele).

Zdroj: David Vedral

