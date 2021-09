Generálka na očekávaný duel s pražskou Slavií fotbalistům Velvar vůbec nevyšla. V Živanicích sice výborně začali, ale postupně vadli a po nejhorším poločase sezony nakonec zaslouženě podlehli 1:3.

Chomutov (v bílém) v zápase s Velvary. | Foto: Jan Sláma

Je to škoda, protože Velvarští skutečně výborně začali a Ptáček už ve 2. minutě po rohu otevřel skóre. I pak byli hosté lepší, měli víc šancí a tu největší poté, co Kafka trefil břevno a odražený míč Ptáček zblízka nedokázal vrátit do sítě. „To byl zlomový moment, protože kdybychom vedli 2:0, už bychom vyhráli,“ byl přesvědčen trenér Velvar Pavel Janeček.