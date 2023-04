Jaroslav Červený dával góly Hostouni už v krajském přeboru, tehdy ještě stál na hrot útoku SK Rakovník. Teď už je pár let v Karlových Varech a v jejich dresu skóroval do hostouňské sítě znovu. Těsně před půlí ale vyrovnal Lukáš Kosík a vyrovnaný stav už vydržel do konce utkání hraného na umělé trávě v Rynholci.

ČFL: Sokol Hostouň (v zelenobílém) remizoval v Rynholci s Karlovými Vary 1:1. | Foto: Lukáš Horníček/ Sokol Hostouň

Oba góly padly do poločasu, který se domácím nepovedl. Až příliš bylo znát, že jim ve středu pole vypadli nemocní Krunert s Huckem a také dostali brzy gól. Červený ukázal svou kvalitu, prosadil se v rychlé akci proti dvěma obráncům a Slavia vedla. Hostouň vyrovnala v nastaveném čase první části, kdy se po nacvičeném roku trefil Kosík. "Do poločasu jsme byli ale málo odvážní na balonu, přitom proti Varům, které hodně spoléhají na nakopávané míče, jsme to hráčům kladli na srdce," litoval trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Jeho tým po změně stran přidal a postupně si vynutil převahu a šance. Tu největší měl v 78. minutě Miker, ale zblízka minul úplně prázdnou bránu. "Měli jsme tlak, od šedesáté minuty drtivý. Soupeř jen čekal na konec a my toho nevyužili. Měli jsme několik možností, ale koncovka nám nevyšla," mrzelo Rodingera.

Obrazem, video: Výborný Zajíček Tuchlovice k bodům ve Hřebči nepustil

Ten už nasadil první ze dvou čerstvě získaných Brazilců - Juniora Pariho. Druhým je Diego a oba jsou zkušení. Vzhledem k uvolnění Sadyka, Houdka, Kubáně a čerstvě i Skhryji do Slaného a neudělení víz Paulizzimu a Contresrasovi tak Sokol doplnil kádr ještě před koncem přestupního okna. "Oba jsem přivedl, aby nás doplnili a pomohli, což podle mne mohou. Sice umí jen portugalsky, takže pořád nosíme telefon, abychom se domluvili, ale perfektně zapadli do kabiny, nechovají se jako hvězdy a jsou moc fajn," chválí historicky první Brazilce na Kladensku Rodinger.

Hostouň už se nemůže dočkat, až bude nejen hrát, ale také trénovat doma. Počasí ji zatím vyhání k tréninkům do umělku do Zličína a na zápasy do Rynholce. "Modlíme se k počasí, aby se umoudřilo. Za pět měsíců na umělce jsou už kluci hrozně obouchaní, navíc máme tréninky od půl osmé do devíti večer a to také není dobré," dodal Dominik Rodinger.

Hostouň - Karlovy Vary 1:1 (1:1). Branky: 45. Kosík - 9. Červený. Rozhodčí: Drábek. Diváků: 90.

Hostouň: Tetour - Bízek, Zahranychnyy, Kosík, Neruda (46. Miker) - Januška (81. Šmerda), F. Novák (76. Pavi), Habovda, D. Novák, A. Fotr (81. O. Fotr) - Vlasák.