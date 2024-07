Dodatečný postup fotbalového SK Kladno do České fotbalové ligy spustil lavinu příchodů hráčů. Zatímco do divize se posilám moc nechce, u třetí ligy na nabídky zejména mladí hráči slyší. Na první pondělním tréninku tak trenér Zdeněk Hašek a jeho realizační tým přivítali spoustu nových tváří včetně několika cizinců z různých kontinentů.

Na hlavní ploše stadionu Františka Kloze už scházela jedna z ikon klubu Antonín Holub (přechází k B týmu, který povede s Tomášem Vincencem), ale většina tváří, která v minulém ročníku za Kladno hrála, nescházela.

Výjimkou jsou Jaroslav Kafka s Filipem Dejčmarem, o jejichž odchodu jedná Kladno se Slaným a brankář Adam Cimrman (Tuchlovice).

Dovolené si protáhli posila z Povltavské Daniel Kozel, sniper Dominik Šíma a mladík Jakub Liška. „Každý měl nějaký důvod, proč mohl na dovolenou později. Dan Kozel bude v úterý, protože je učitel a tím mu letní volno začalo později než ostatním klukům. Tak jsme mu dali ještě den navíc. Na dovolené je také Dominik Šíma a Kuba Liška odjel s rodinou do Ameriky. Jeho sestra je reprezentantkou v moderním pětiboji a kvůli evropskému šampionátu mohla na dovolenou také později,“ vysvětlil trenér Zdeněk Hašek.

Teď už k novým tvářím, ale nejprve staronovým: uzdravili se Tomáš Jankovský s Michalem Blažkem, po letech je doma z Liberce (hrál tam za rezervu ligového týmu) Matyáš Bartoš. „Zůstal naším hráčem, v Liberci jen studoval. Tréninkově je v pořádku, chybí mu ale trošku herní praxe,“ říká na adresu mladíka Zdeněk Hašek a vítá oba marody. „Jankovský je po těžkém zranění a Blažek zase po těžké nemoci. Oba to měli složité a drželi jsme jim palce, aby se dali do pořádku. Jsme rádi, že tady teď s námi jsou,“ je rád kouč.

Hašek prohlásil, že hlavní strategií klubu je nyní dát dohromady konkurenceschopný kádr složený hlavně z mladých a perspektivních hráčů, zároveň ale takových, kteří už mají nějaké zkušenosti se třetí ligou. Tato kritéria splňují dva borci z Teplic Michal Trnovec a Pavel Hrdlička, či trio z Dukly Praha Radek Fojt, Nikolas Krencif a Filip Ulman. Jediným podepsaným borcem je však zatím Michal Trnovec. „U Hrdličky se kluby ještě domlouvají, u hráčů Dukly to také ještě není hotové. „Každopádně Dukla je dlouhodobě klubem, který to má postavené na výchově mladých hráčů a dělá to tak, jak by to dělat mělo. Hráči, kteří k nám přicházejí, jsou ročníky 2003 a přesto už mají ve třetí lize odehráno přes padesát zápasů. Teď se potřebují posunout někam jinam, výš,“ vysvětlil Zdeněk Hašek.

Trénoval rovněž Nigérijec, jenž má zkušenosti z Portugalska a původně měl působit v druholigové Vlašimi, ale tam je na jeho pozici přetlak a tak se rozhodl, že zkusí Kladno. A několik Korejců. „To je stejný příběh jako ve Velvarech, nabízí nám je jejich agent a to je slušný klub, mám s ním dobré zkušenosti. Ti hráči prošli v Koreji univerzitním fotbalem, jsou poprvé v Evropě a zatím je to jen test. Jsou ale mladí, to se s filozofií klubu slučuje,“ opakuje Zdeněk Hašek.

Mluví se však také o zkušených borcích z Velvar, zejména obránci Jakubu Rubešovi a útočníku Josefu Jakabovi. „O příchodu těch dvou jednáme a podle mne jsou pod křídly Martina Pýchy. S ním jsme jednali, nicméně do Velvar vstoupila společnost Robstav jako nový sponzor, takže aktuálně nevím, jaká je situace,“ krčí rameny kladenský trenér, který oba borce vedl loni na podzim právě ve Velvarech.

Každopádně první trénink ukázal, že se fotbalové Kladno překlenulo z těžkých divizních roků o level výš, v klubu to žije a vedení se nespokojí do budoucna jen s tím, že dodatečně proniklo do třetí ligy. Ambice jsou vyšší a tvrdí to i Zdeněk Hašek.

„Podle mne hrát za SK Kladno by si každý hráč měl momentálně vážit. Jak ti, které oslovíme, tak ti, co sem přijdou. Už nyní máme na špičkové úrovni veškeré podmínky pro kvalitní trénink a regeneraci. Kladno je dobrá značka, město klub podporuje a do budoucna by měl patřit ke špičce ČFL a hrát o nejvyšší mety,“ hlásí trenér, jenž už v minulosti ČFL několikrát vyhrál a má s ní dokonalé zkušenosti.

Rád by dokonce zamířil výš, podle něj šance, že se Kladno zase vrátí do profesionálního fotbalu, existuje. „Jsem o tom stoprocentně přesvědčen. Když vidím lidi, kteří ve vedení teď pracují a klubu pomáhají, tak pokud budou dál spolupracovat a nestane se nic neočekávaného, má Kladno právem vysoké ambice. Nicméně chvilku to potrvá, nic nejde hned. Je třeba dělat vše rozumně, což ti lidé dělají,“ dodal Zdeněk Hašek.

Doplňme ještě, že první přípravný zápas odehraje SK Kladno už tuto sobotu 9. července od 10:15 hodin, zatím se však neví jistě, kde to bude, zda v Srbech, nebo přímo na stadionu Františka Kloze. Soupeřem budou Benátky nad Jizerou, také ony postoupily do ČFL z druhého místo divize (C).