Před čtvrteční brigádou, kdy se všichni hráči i trenéři sympaticky sešli na hostouňském hřišti a dávali ho společně dohromady, se ve středu dočkali prvního zápasu. Ten jim výsledkově vyšel, kdy brzy vedli po trefě Janušky z penalty, před pauzou pak zvýšila posila ze Slovenska – Nigérijec Manu. Po přestávce dal dvěma zásahy výsledku konečnou podobu Javier Neruda, který je sice v trestu, ale klub doufá v jeho zkrácení a Nerudu do přípravy zařadil.

„Pro nás byl zápas ideální v tom, že si kluci konečně zahráli, že jim protivník nechtěl dát vůbec nic zadarmo a znepříjemňoval jim život jak jen to šlo,“ uvedl trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Ten zařadil do sestavy spoustu nových hráčů, z nichž ale zatím žádného jako posilu nepotvrdil. Borci jako brankář Slanina, v poli pak Rampa, Uhlíř, Kotík či zmíněný Manu ještě nemají nic jistého. „Neřekl bych, že jsou to hráči na zkoušku, spíš navzájem zjišťujeme, jestli by k nám zapadli, a oni, zda by se jim tady líbilo hrát,“ hlásil trenér Hostouně Dominik Rodinger, jemuž naopak některé jména scházela.

Hlavně další Nigérijec Etemike, jenž byl nedávno na zkoušce v Táborsku, ale neuspěl, a ani v Hostouni s jeho jarními výkony nepanovala velká spokojenost. „Graham bude muset přidat, pokud tady bude chtít zůstat. S útokem jsme všeobecně nebyli na jaře spokojeni. I proto jsme zařadili do týmu Manuho, což je také útočník,“ vysvětlil trenér.

Ten dal sympaticky šanci také dvěma mladíčkům z líhně Sokola. Teprve 16tiletý Michal Šiktanc se vrací domů po čtyřech letech v Bohemians a SK Kladno a dokonce nebyl daleko od svého prvního gólu mezi chlapy. Po přestávce zase přišel na plac o dva roky starší Arsenii Lopuliak, jehož pro Hostouň objevil před dvěma lety na Lochkově kouč mládeže Jaromír Boháč. "Pro oba to byla dobrá zkušenost a vedli si dobře," pochválil mladé Dominik Rodinger.

Další zápas čeká Hostouň hned v sobotu 20. července, kdy v nedaleké Kněževsi přivítá účastníka Pražského přeboru Vyšehrad (10:30).

Sokol Hostouň - Viktoria Žižkov U19 4:0 (2:0). Branky: 3. Januška (PK), 44. Manu, 69. a 90. Neruda.

Hostouň (1. poločas): Slanina - Rampa, Uhlíř, Mládek, Charvát, Manu, Januška, Egbe, Šiktanc, Klimenda, Siqueira

Hostouň (2. poločas): Pančev - Bízek, Čížek, Kotík, Mládek (65. Baldé), Manu (64. Šmerda), Klimenda (65. Kytka), Lopuliak, Novák, Hucek, Neruda