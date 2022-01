Ten už v Česku kořeny zapustil, fotbalově se tady orientuje, navíc v kabině spolupracuje s hvězdným borcem minulosti Jiřím Novotným.

Už na podzim měli ale oba jasno: tolik zahraničních hráčů, kteří v poslední době prošli Rakovníkem, k úspěchu klub nepřivede.

Proč, to nejlépe demonstruje případ hvězdného Joao Felipeho ze Slavie. Brazilce si sešívaní původně vážili pro jeho talent, ale pak ztloustl, a ani po přechodu do Rakovníka se mu máknout nechtělo. Jeden zápas se mu povedl, jenže jinak nic a následoval úprk domů. „Nerozumím mu, proč vůbec chtěl podepisovat smlouvu v Rakovníku. Pravda je, že nebyl adaptovaný nejen na český fotbal, ale ani na český styl života. To je špatně,“ má jasno Ben Hassen.

A tak i když má Felipe smlouvu v Rakovníku, už je dávno v Brazílii a tam i zůstane.

V Rakovníku budou ze zahraničních borců pokračovat jen prověření Great Nwachukwu a ex-sparťanský Baba Lamine Traore, skončili Troche, Lachheb, Agbandji, Ainca, Gbegbe, Lachheb, Modesto, Doucoré i Potchi.

Přibyli však noví borci. Beninský útočník Joel Ayao Sogbo hrál ve Vlašimi a zatímco v druholigovém A týmu moc šancí nedostal, v béčku řádil a v krajském přeboru nastřílel 10 branek. Domluven je také pětadvacetiletý ofenzivní záložník David Bezdička z Viktorie Žižkov nebo Korejec Hong, který byl před koronavirovou krizí na testech v Jablonci. „Další hráče máme rozjednané. Chceme hlavně ty, kteří bojují v kádrech druholigových celků a neuspějí. Takové se povede přivést za deset či patnáct dnů, až kluby budou uzavírat soupisky,“ vysvětluje Tunisan rakovnické plány.

Co ho trochu trápí, to je možný odchod stopera Michala Rendly. Borec, na němž stála rakovnická obrana, by rád domů do Kladna. „Z rodinných důvodů by potřeboval být blíž domů a já mu rozumím a nechci mu klást překážky. Nicméně pustit ho můžeme jedině pokud seženeme adekvátní náhradu,“ říká Mohamed Ben Hassen.

Sám by naopak rád přivítal zpět odchovance a dlouholetého tahouna klubu Jaroslava Červeného. Tomu se rakovnická cesta se spoustou cizinců nezamlouvala a loni v létě odešel do Karlových Varů. Rakovník i jeho trenér by ho chtěli zpět, ale zřejmě neuspějí. „Mluvili jsme spolu, ale nechce po půl roce zase odejít, což chápu. I proto jsme sehnali do útoku Sogba, musíme tam mít nějakou jistotu,“ dodal Mohamed Ben Hassen, jehož tým v sobotu poprvé hraje přípravný zápas.

V rámci Zimní ligy se v Benešově střetne od 10 hodin s domácím týmem.

