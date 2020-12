Už před vánočními svátky si třetiligoví fotbalisté Sokola Hostouň zahrají dvě přípravná střetnutí. Pokud se podmínka stanovené státem nezmění, změří síly nejprve s dorostem Slavie Praha a poté s béčkem Dukly.

Sokol Hostouň - Baník Sokolov 1:0 / ČFL / 23. 9. 2020, Dominik Rodinger | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Zdroj: Kladenský deník / Bohumil KučeraMužstvo už půjde do přípravy se změnou na postu trenéra, dlouholetý člen realizačního týmu Martin Čurda (na dolním snímku) končí. Mužstvo vedl jako hlavní, pak spolu se Zdeňkem Haškem, Ivanem Pihávkem a nyní na podzim s Dominikem Rodingerem. "Martin už při mém příchodu jasně řekl, že dojede do zimy a skončí. Je ve fotbale nepřetržitě dvacet let a potřebuje si na chvíli dát oraz," vysvětlil v rozhovoru pro klubové stránky Dominik Rodinger s tím, že se mu s Čurdou dělalo dobře. "Máme velmi podobný náhled na fotbal a líbilo se mi, že byl i takový můj oponent. I tato práce mě obohatila, a i za tu krátkou dobu mu moc děkuji za spolupráci. Věřím, že se časem k fotbalu vrátí, má mu stále co dát," dodal Rodinger.