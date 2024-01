Také fotbalisté Hostouně by měli v pondělí 8. ledna zahájit zimní přípravu na novou sezonu. Ale přestože se trenér Dominik Rodinger hodně těší, je s námahou pro hráče opatrný. „Uhodily dost velké mrazy, takže nic ostrého neplánuji, pro kluky by to nebylo nijak prospěšné,“ míní kouč.

Dominik Rodinger | Foto: Sokol Hostouň/ Lukáš Horníček

Co zajímá fanoušky nejvíc, to je pohyb kádru hostouňského podzimního blesku z čistého nebe. Ano, Sokolové drželi dlouho senzačně první místo v ČFL, skupině A, a teprve závěr je stáhl na druhou příčku. „Myslím, že pro všechny je tahle výzva pořád žhavá, a tak pohyb v kádru bude minimální. Kluci možná budou o vyšších soutěžích přemýšlet v létě, těch nabídek pak klidně může přiletět víc, ale teď se chtějí poprat o úspěch v tomhle ročníku ČFL,“ hlásí trenér Hostouně.

Stoper Štětka, záložník Januška i další zajímaví borci tedy zůstávají, kádr opustí jen mladý brankář Tomáš Kolodziej a další mladík Šimon Drda. Vytížení ve škole a tréninky v Hostouni nejdou dohromady. Navíc oba téměř nenastupovali.

Posil také bude málo. Na jedné se pracuje, a protože Rodinger má dobré kontakty na latinskou Ameriku, opět cílí do země fotbalu zaslíbené, Brazílie. „Koukáme tímhle směrem, a máme tipy. Ale dokud se to nedotáhne, nemá cenu říkat něco bližšího,“ odmítá Rodinger, jenž přivítá po půlroční pauze Argentince Paulizziho a navrátilce ze Slaného Stojanovskiho.

Do přípravy vstoupí hostouňská parta třemi týdny makačky. Až bude mužstvo nachystané, pak zahájí sérii přípravných zápasů. Postupně se utká se Zličínem, Velvary, Mostem a následně vycestuje na Slovácko. „Loni jsme jeli na takový malý teambuilding do Bratislavy a zahráli si se Slovanem, teď vyrazíme do Uherského Hradiště. Dáme si trénink, zápas s rezervou Slovácka, pak zajdeme na ligový duel s Pardubicemi a po něm do hospůdky. Tyhle věci dávají lidi a partu dohromady,“ je přesvědčen první muž hostouňské lavičky, jehož tým po návratu z jižní Moravy prověří ještě Sparta B a Slaný.

Dominik Rodinger si od fotbalu neodpočinul ani v prosinci a přes svátky. S týmem měl pár lehčích tréninků, občas s někým individuální přípravu. Stíhá ale také aktivity mimo Hostouň. Ať už jsou to jeho podcastové hovory se zajímavými personami z fotbalového prostředí, nebo spolukomentování anglické ligy na Canal+ či Evropské a Konferenční lihy na Sport1 a Sport2.

Rozhodně tam nenudí!

„Tyhle věci mě baví, ať je to podcast nebo když mě pozvou do televize. Trému vůbec nemám a jak se na kameře rozsvítí červené světlo, tak přepnu a strašně si to užívám,“ říká Rodinger.

Ten si v kariéře jednou zatrénoval jako náhradník s národním týmem, a tak není od věci jeho názor na zvolení Ivana Haška koučem reprezentace. Mladá generace a média by spíš raději Martina Svědíka, Dominik Rodinger má ale jiný názor. „Ivana Haška výborně znám, protože jsem vyrůstal s jeho synem. A podle mne je to perfektní volba. Nároďák teď potřeboval skutečnou osobnost, a tou Ivan je. A komu vadí, že tam chybí mládí, tak tam má podle mne skvělé asistenty Jaroslavy Veselého a Köstla, oba fotbalu výborně rozumí. Za mě ideální mix a skvělá myšlenka. Na hru národního týmu se moc těším,“ dodal Dominik Rodinger.