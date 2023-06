Je moderním koučem se vším všudy, přesto minimálně jednu dobrou vlastnost starých pardálů má: na střídačku si obleče bílou košili a ne teplákovou soupravu, jako hodně jeho současných kolegů. Na trenéru fotbalového Sokola Hostouň Dominiku Rodingerovi jsou ale zajímavé také další věci, a není to jen jeho záběr na špičkové persony českého fotbalu, nebo odhalení své duše ve skvělém mediálním počinu Bez frází… U pár z nich jsme se zastavili v souvislosti s jeho vyjádřeními na twitteru a rozhovorem pro klubové stránky.

Sokol Hostouň - SK Slavia Praha - fotbal B 1:0 (0:0) / ČFL / 1. 5. 2022. Šťastný Dominik Rodinger | Foto: Bohumil Kučera

Nevídaná sebereflexe

Hned po sezoně Rodinger začal s kritikou umístění svého týmu, jemuž se jaro moc nepovedlo. A přestože později našel i jiné důvody nezdaru, na svém twitterovém účtu jako první začal kritikou svých rozhodnutí a činů. To se jen tak nevidí. „Bohužel jsem nedokázal vymačkat z týmu na co měl, což byla minimálně první šestka. Jsou zápasy, kdy jsem špatně střídal nebo reagoval. A když u nás soupeř zaparkoval mourinhovský autobus, od toho jsem tam já, abych dokázal najít cestu a překonat ho,“ sympaticky si sypal kouč popel na hlavu.

Nešetřil ani klub

V rozhovoru pro stránky Sokola Dominik Rodinger nepoklonkoval ani před vedením klubu. Vždyť třeba v zimě a ještě velkou část jara Hostouň musela trénovat na Zličíně a hrát v Rynholci. Hodně nepohodlné, navíc tak několikrát přišla vniveč podpora domácích fanoušků. „Bere mi to energii,“ přiznal Rodinger. I proto vážně přemýšlel o nabídce svého kamaráda, aby s ním společně vedl slovenský ligový klub. A odmítl také nabídky z Česka, bylo jich prý několik. Nakonec se s předsedou Jiřím Hondlem a manažerem Zdeňkem Mužíkem dohodli, že minimálně rok ještě zůstane a že se vedení pokusí nedorazy s hřištěm vyřešit lépe, byť potíž byla spíš na straně formy, jež se o hřiště v Hostouni měla postarat.

Přidat musí také kamarád

Bývalý ligový borec Jiří Jeslínek je Rodingerovým přítelem, i proto si ho kouč v sezoně vybral jako druhého asistenta. „Ale sto dní hájení už má za sebou. Teď je potřeba, aby už byl právoplatným kolegou, jako byl Mario (Lička),“ nekličkoval Rodinger a odhalil, že místo Viktora Freisingera (práce pro Canal+) přivede asistenta s bohatými ligovými zkušenostmi.

Z 22 bodů zbylo 16. I kvůli zraněním

Na podzim skvělých 22 bod a šesté místo, na jaře už je 16 a pokles na příčku desátou. Tohle nikdo v Hostouni nechtěl, ani Rodinger. Kromě už výš popsaných důvodů jmenoval i další důležitý, spousta zraněných hráčů. K tomu se nepovedly všechny posily (třeba dřívější profík Oskar Fotr se zranil v přípravě a navíc začal pracovat, proto šla jeho výkonnost dolů), a navíc nezabraly ani talenty, které si Hostouň stáhla z dorostenecké ligy. Na Šmerdu a Drula bylo asi moc brzy. „Když si vezmu kvalitu hráčů, kteří hráli na podzim a na jaře, tak to byl diametrální rozdíl. Plus jsme měli na začátku soutěže problém s disciplínou, která nám díky vyloučením sebrala prakticky šest bodů,“ připomněl Rodinger vyloučení Bízka či Štětky.

Jak tým posunout dál?

Vše co Rodinger zmínil, chce do příští sezony zlepšit. K tomu by rád tým posílil. Pracuje se na setrvání dvou Brazilců Diega De Siqueira a Lauriho Juniora, pracuje se na dalších posilách. Některé odmítly, jiné ne. Rodinger jim neslibuje nic než dřinu… „Jsem známý tím, že chci hráče hlavně posouvat, ne je tu držet tři roky. Kdo se rozhodne k nám jít, tak má jistotu, že se sem nejde flákat, ale makat sám na sobě,“ říká a věří, že poskládá dobrý tým bez rušivých gest (Jurij Habovda byl po hádce na jaře z kabiny a klubu vyloučen). „Pak snad budeme konečně tam, kam patříme. Takže ideálně top šestka,“ dodal Dominik Rodinger.

Teď si ale hlavně odpočine on i hráči, od ledna měli jen dva volné víkendy…