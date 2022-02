Trenér Pavel Janeček na zápas nemohl, ale ústy svého asistenta Lukáše Soudka tlumočil velkou spokojenost s velvarským výkonem. Hlavně do poločasu Slovan vládl a vedl po skvělých akcích 4:0. „Podle Lukáše to byl nejlepší výkon v přípravě. Dobré to bylo už proti vedoucímu týmu druhé skupiny ČFL Vltavínu (4:2), teď navíc z kluků spadla únava ze soustředění. Jsou naběhaní a bylo to znát,“ chválil Janeček.