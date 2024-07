Jak těžké bylo rozhodování, kam po konci ve Velvarech zamířit?

Těžké to bylo, byl na mne totiž vyvíjen tlak ze všech stran. Ale jak říkám, znal jsem pana Haška a to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl právě pro Kladno.

Nebudete mít problémy z dojížděním?

Bydlím v Praze, odkud to mám nějakých 45 minut, a bude to něco podobného, na co už jsem byl zvyklý.

Zajímaly vás při podpisu i ambice klubu?

Kdyby tady byla ambice jenom hrát o záchranu, tak si myslím, že zde nejsem. Budeme chtít všechno vyhrávat a myslím, že zásadně by nás neměl žádný ze soupeřů přehrávat a že budeme v tabulce nahoře.

Máte za sebou první dva zápasy, v obou jste si zahrál jeden poločas, ale s rozdílnými spoluhráči, dnes se zkušeným Michalem Rendlou. Jak to fungovalo?

Já myslím, že s oběma kluky, s Michalem i předtím s Pavlem Hrdličkou, to fungovalo. Na druhou stranu musíme ještě počkat, až nás prověří trochu těžší soupeři. Kvalitu těch co jsme s nimi hráli určitě nechci snižovat, ale přece jen je to o ligu níž a se špičkovými celky třetí ligy to prostě bude jiné.

Jste z Mostu, ale prakticky celou dospělou kariéru jste odehrál ve Velvarech, to je dlouhá doba, určitě vás konec úspěšného mužstva mrzí, ne?

Mrzí, samozřejmě. Byl jsem tam pět sezon a prožil tam krásné roky. Parta byla výborná, osa týmu se prakticky neměnila a to také podle mne bylo klíčem k tomu, že jsme byli v posledních dvou sezonách tak úspěšní. Bohužel se tým kompletně rozpadl, to je fotbal. My hráči s tím nic neuděláme.

Mluvil jste o ose týmu a partě, ale skoro všichni její členové dali přednost nabídce divizních Neratovic-Byškovic. Proč ne také vy?

Nepřemýšlel jsem o Neratovicích, mojí prioritou bylo zůstat ve třetí lize. Proto také jednání s Kladnem začalo dost pozdě, vlastně až když se rozhodlo o jeho dodatečném postupu. Do té doby, když to řeknu špatně, pro mne nebylo zajímavé jít do divize.

Jaké může mít Kladno ambice, dá se to po jediném týdnu trochu odhadnout?

Asi je moc brzo dělat nějaké závěry. Budeme chtít hrát nahoře a jít do každého zápasu s jasným nastavením, že ho jdeme vyhrát. Věřím, že do TOP 5 bychom měli být.