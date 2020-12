Primát se ocitl ve správných rukách Josefa Hrádka z Kladna, velkého fotbalového fanouška. Druhý skončil Václav Hlavnička z Tuchlovic a třetí Miroslav Kverka z Kladna

„Opravdu jsem nevynechal ani jedno kolo,“ řekl Josef a naznačil, že na konečný primát muselo logicky dojít. „Před třemi lety jsem byl třetí a před rokem a půl druhý. Teď to konečně vyšlo na zlatou,“ uvedl potom, co ovládl 41. díl deníkovského klání, do kterého na Kladensku zasáhlo 196 hráčů, což je v okresech středních Čech suverénně nejvíc.

V nesmírně vyrovnaném čele průběžného pořadí se ve finále o jeho prvenství rozhodovalo až v posledním utkání celé podzimní soutěže. Potřeboval, aby Belgie neprohrála s Anglií. „Byly to nervy až do poslední chvíle. Angličané je ve druhém poločase mačkali, ale domácí nakonec výhru 2:0 udrželi,“ usmíval se s tím, že pokud by neměl na výsledku zájem, utkání by v přímém přenosu nesledoval. Pokud by však vyhrál tým z britských ostrovů, slavil by prvenství Zdeněk Hořejší ze Slaného. Ten se objevil v boji o první příčku z ničeho nic.

Poslední kola se netradičně sázela na zápasy elitních zahraničních lig a Ligy národů. Hráči tak museli prokázat orientaci v celé fotbalové Evropě, nejen v soutěžích, do nichž zasahují týmy z Kladenska. „Byla to víceméně loterie a bylo to vyloženě na trojtipy. Přiznám se, že jsem měl nervy. V našich soutěžích si je člověk jistější,“ konstatoval borec, jenž letos v květnu slavil šedesátku.

Jak bylo zmíněno, Josef je letitým hráčem Tip ligy, takže zkušeností má nepřeberné množství. Jsou přitom mužstva, na něž nerad sází a jedná se o celky, které jsou jeho srdeční záležitostí. Jde o divizní SK Kladno a celek I. A třídy Čechii Velká Dobrá. „Tam mi to nešlo. Sice jsem na ně chodil, ale často hráli divně. Několikrát mi zkazili sázenku,“ řekl bývalý mládežník Kladna, s nímž si půl roku zahrál dorosteneckou ligu. Pak ale v jedenadvaceti putoval do Rozdělova, kde ve vůbec nejnižší soutěži nastřílel za půl sezony čtyřicet branek. Uznal, že to nebylo žádné velké umění. „Tam na tebe dýchnul stoper a byl jsi opilý,“ smál se a podotkl, že v té době byl, jak se říká, o šedesát kilogramů mladší.

Posléze přestoupil na Velkou Dobrou, kde strávil největší kus hráčské kariéry.

Slavnější a úspěšnější byl jeho bratr Petr, který chytal druhou ligu za Kladno a dokonce by na zkoušce v pražské Spartě. Bylo to za dob legendárního kouče Václava Ježka

Josef míní, že při sázení zápasů Tip ligy není radno koukat na zrádné tabulky. Prý to často bývá houby platné. Jeho kamarád na to šel jinou metodou. Nebyl líným, volal týmům, zda nemají před utkáním zábavu a pak tipoval proti nim! „Až takhle to nedělám, dobré informace ale mívám. I z Kladenského deníku, který mám předplacený. Víceméně toho vím o soupeřích hodně,“ přiznal.

Je také členem a lídrem kladenského týmu Dřeváci, který skončil v soutěži družstev dvanáctý z dvaačtyřiceti. A jak název vznikl? „Když žil pantáta a viděl, že jsme v pořadí dole, tak konstatoval, že jsme Dřeváci a název byl na světě. Už to je asi pět let,“ řekl a přidal jednu ze svých teorií: „Myslím, že v týmech nemůžeme vyhrát, protože míváme odlišné tipy, tam spíš uspějí ti, kdo dávají velmi podobné.“

Dodejme, že mezi družstvy vyhrál kladenský Black Team, který patřil mezi tradiční favority. Druhou příčku obsadila Slánská rodinka, jež se před nedělními zápasy posledního kola senzačně dotáhla na první příčku. Poslední den jí ale hrubě nevyšel.

Bronzovou příčku obsadil Pan Voda B tvořený hráči z Kladna Velkých Přílep.