Nečekaně se vyvíjelo derby České fotbalové ligy mezi týmy Králova Dvora a Hostouně. Hosté poprvé v historii na stadionu Cábelíků vyhráli a dokonce jednoznačně 4:1. Domácí litovali zmařených šancí za stavu 1:1, druhá část zápasu se už povedla hlavně hostům.

Fotbalová Hostouň (v zeleném) slaví, domácí Králův Dvůr porazila na jeho hřišti poprvé - 4:1. | Foto: Lukáš Horníček/ Sokol Hostouň

Hostouni se povedl už úvod, když Zahranychnyy pěkně zakončil standardku. Ale i domácí měli nabito a Beňo brzy vyrovnal.

Králův Dvůr poté mohl klidně i vést, jenže velké šance Raleye a Kabeleho gólem neskočily. Raley už obešel i gólmana Vitáska, ale míč se mu sekl a pak zasáhl obránce. Kabele sám za zadní tyči asi zbytečně míč zpracovával a obrana hostů stihla pak už zasáhnout. „První poločas můžeme až na ten úvod hodnotit dobře. Obrana fungovala, dokázali jsme vyrovnat, bohužel pak jsme nevytěžili z našich šancí víc,“ litoval domácí lodivod Tomáš Šilhavý.

Ve druhé části, zejména v posledních dvaceti minutách, se dařilo už mnohem víc Hostouni. Vše odstartoval střídající Miker, jenž po pár minutách na hřišti v těžké pozici zakončil volej na zadní tyči dokonale. Cábelíci začali propadat, chvíli je držel brankář Toman, ale ze třetího přečíslení udeřil Vlasák na 1:3. Ani to nebylo vše, protože v závěru se dočkal svojí první trefy v hostouňském dresu Oskar Fotr. V šanci byla zkušená zimní posila faulována, ale nařízené penalty se ujala a bezpečně ji proměnila.

„Pomohl nám dobrý úvod, i když jsme pak inkasovali a měli i trochu štěstí při šancích soupeře. Ale po přestávce už jsme byli jasně lepší, dokázali jsme přidávat plyn a dali nakonec i góly. Výhra těší o to víc, že s Královákem máme určitou rivalitu a úspěch si užíváme víc než jiné výhry,“ přiznal trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Tomáš Šilhavý přiznal smutek, tenhle duel Cábelíci prohrát nechtěli. „Je to zklamání, ale ve druhé půli jsme už nehráli dobře, chyběla nám nabídka, nepodrželi jsme míč. Inkasovaná branka pak naši hru úplně rozbila,“ litoval lodivod domácího celku.

Dominik Rodinger vyzdvihl i některé jednotlivce. Poprvé nasadil do základnu mladíčka Šmerdu a ten si vedl uprostřed zálohy dobře. Vyšel také tah s brankářem Vitáskem, nebo lehké zmatení soka zařazením Krunerta do stopera. „Ještě bych pochválil Janyho (Janušku), který si při neúčasti kapitánů poprvé oblékl pásku. Tým ho v kabině respektuje stále víc a Jany to zvládl i na hřišti velmi dobře,“ chválil trenér Hostouně.

Králův Dvůr – Hostouň 1:4 (1:1). Branky: 17. Beňo – 6. Zahranychnyy, 65. Miker, 71. Vlasák, 85. O. Fotr (PK). Rozhodčí: Rejžek; Touha, Kotalík. ŽK: 38. Procházka, 43. Beňo – 68. Miker.

Králův Dvůr: Toman - Novák R., Dvořák, Raley, Beňo, Bouček (69. Novotný), Procházka (69. Fatrle), Novák J., Patrovský, Kabele, Behenský

Hostouň: Vitásek - Štětka, Krunert, Charvát – Zahranychnyy, Šmerda (58. Miker), Junior Pavi, Habovda - Januška, Vlasák, Hucek.