Skvěle dodržená taktika a dokonalé proměňování šancí, to stačilo fotbalistům SK Kladno k dalšímu senzačnímu triumfu v ČFL. Zápas kola proti jednoznačnému favoritovi celé soutěže Ústí nad Labem vyhráli po velkém boji 2:1, když jednou o náskok přišli, ale dokázali kontrovat. Jsou tak jediným nepraženým celkem v soutěži.

Zápas se povedl Jiřímu Tesařovi, který první branku dal a druhou připravil nejlepšímu střelci týmu Matyáši Bunešovi. Byla to však výhra jednoznačně kolektivní, jednotlivce nemá cenu vyzdvihovat.

Pro Kladno se zápas zprvu vyvíjel v podstatě ideálně. Nechalo hosty hrát, ale z první vážnější akce hned dalo pěknou branku. Šnobl ukázal, jak si vážit místa v základní sestavě, a nádherným centrem nabídl Tesařovi šanci, jaká se neodmítá – 1:0.

Komplikace pro domácí přišla ve chvíli, kdy stoper Rubeš špatně odkopl míč a zranil se. Po nedávno zraněném Rendlovi už druhý hlavní stoper mimo, dozadu tak musel defenzivní štít Kozel a hned to bylo cítit. Kodad si rychlou kličkou udělal místo a před pauzou angličanem o tyčku vyrovnal.

Po přestávce sice Ústí zase pomalu začalo utahovat závity, mělo pár hodně nadějných momentů, ale v koncovce mířilo buď vysoko nad, nebo do těl blokujících hráčů Kladna.

To se dostalo zpátky na koně v 61. minutě. Stoper Hrubeš výtečně vysunul do křídla Tesaře a muž zápasu si počkal na nabíhajícího Buneše. Jeho placírka k tyči nedala ex-ligovém brankáři Grigarovi naději, jenom se po ní smutně ohlédl. Buneš se tak hezky pomstil ještě na jaře svému zaměstnavateli a potvrdil pozici nejlepšího střelce kladenského týmu.

Ústí se pak sice trvale snažilo, mělo dobré náznaky, ale pevná obrana domácích ho do tutových šancí pustila až v nastavených skoro sedmi minutách. Největší možnosti tam spálil útočník Černý, hlavičku poslal nad a zblízka ho pak vychytal Smrkovský.

„Bylo to kvalitní utkání, taktické, kde jsme zprvu čekali spíš na chyby domácích. Když jsme vyrovnali, už jsem měl pocit, že máme zápas víc pod kontrolou. Jenže druhou půlku jsme sice domácí pustili asi čtyřikrát za půlku, bohužel jsme po nepozornosti inkasovali,“ litoval hostující trenér Svatopluk Habanec. U jeho týmu mu pak chybělo víc finálových dohrání akcí a šancí. „Byly tam spíš pološance a proto jsme ani neremizovali, ačkoliv si myslím, že remíza by zápasu slušela víc. Ale musíme se z toho poučit, makat a odstranit chyby,“ dodal respektovaný kouč Ústí.

Také domácí Zdeněk Hašek je špičkou mezi třetiligovými trenéry, tentokrát měl ale víc důvodů k úsměvům on. „Bylo to vítězství vůle a charakteru. Všichni kluci, kteří nastoupili, předvedli velké srdce. Soupeř, jakého měli v Ústí, se neporáží každý den. Navíc vlastně bez stoperů,“ připomněl nadšený Hašek, že už mu vypadly dva základní stavební kameny defenzivy Rendla a Rubeš.

I proto musel po inkasovaném gólu přeskupit celou obranou řadu. „Druhou půli jsme ale oddřeli, když vzadu naskočili kluci, co tam normálně nehrají. Za dřinu jsme dostali odměnu v podobě druhého gólu – hráči chtěli moc uspět,“ pokračoval v chvále.

V závěru skoro po italsku burcoval hráče na hřišti, celou lavičku i diváky. „To k tomu patří. Ústí má na všech postech neskutečnou kvalitu, ti kluci prošli velkým fotbalem, kdežto naši nejsou zvyklí nejen na to čelit takové kvalitě, ale navíc před takovou diváckou kulisou. Jsem rád o to víc, že jsou Dny města a my chtěli udělat radost městu,“ dodal Zdeněk Hašek.

SK Kladno – Viagem Ústí nad Labem 2:1 (1:1). Branky: 20. Tesař, 61. Buneš – 42. Kodad. Rozhodčí: Kubec – Langmajer, Mazanec. Diváků: 1360.

Kladno: Smrkovský – Hrubeš, Rubeš (33. Borák), Fojt - Eichler, Kozel, Pospíšil (89. Hrdlička) – Jakab, Šnobl (46. Šíma), Tesař (78. Dike).

Ústí nad Labem: Grigar – Čítek, Richter, Červenka (66. Čičovský), Černý, Novotný, Tureček (66. Ugwu), Kodad, Žežulka, Kott, Kučera.