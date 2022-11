Podle něj byla výhra hostů zasloužená, vytvořili si víc šancí. Jako první se před pauzou trefil střelec podzimu Vlasák poté, co hezký pas za obranu poslal Bízek a Habovda nasměroval centr přesně na střelce. Domácí dvacet minut před koncem vyrovnali Michálkem, který byl na hřišti jen pár minut a zápas pak spěl k remízové koncovce.

Brankář Junek přestál nápor Kladna i atak diváka. Slaný bere z derby bod

V 89. minutě však založil protiútok Argentinec Tadeo Paulizzi, přihrál Contrerasovi, jenž si nevedl míč na střed a propálil jinak výborného brankáře Kellera. "Stefanovi to přeji, prošel si těžkým obdobím. Je cizinec, navíc se zranil, ale věřili jsme mu a on nám to teď vrátil. Nádhera," chválil Rodinger Chilana, který svlékl dres a slavil hodně bujaře. "Podle mne tam skáče ještě teď," usmál se kouč Sokola.

Podle něj celkově hodně o výsledku napověděli střídající hráči, byť tahy se povedly oběma stranám. "Já doufám, že jsme udělali radost všem fanouškům v Hostouni a věřím, že nás přijdou povzbudit za týden, kdy můžeme zaútočit i na pátou příčku tabulky," dodal Dominik Rodinger.

Admira Praha – Hostouň 1:2 (0:1). Branky: 69. Michálek – 39. Vlasák, 89. Contreras. Rozhodčí: Hoch – Šmat, Pachtová. Diváků: 270.

Hostouň: Tetour – Bízek, Kosík, Krunert, Habovda - Fotr, Novák, Hucek (78. Hájek), Neruda - Miker, Vlasák (80. Contreras).