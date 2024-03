Fotbalové Hostouni se na úvod jara nedaří. Po Českých Budějovicích neuspěla ani ve druhém venkovním utkání České fotbalové ligy A na hřišti Admiry Praha v Kobylisích 1:2 a propadla se v tabulce na třetí místo.

Sokol Hostouň - FK Admira Praha 2:1, ČFL 13. 8. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Je to už pátá porážka v řadě, když počítáme závěr podzimu. Hostouň doplácí na slabou produktivitu, ale každoročně ztrácí i kvůli tomu, že je přes zimu málo na přírodní trávě a na svém stadionu vlastně skoro vůbec. „Modlíme se, aby klub získal správce a my mohli konečně hrát doma na svojí trávě,“ říká trenér Dominik Rodinger.

Admira měla na Hostouň pořádnou žízeň čtyřikrát v řadě jí neporazila. Teď se jí to povedlo. Přežila hlavičku Klimendy po rohu, která šla jen do gólmana, vzápětí nedala sama velkou šanci.

Po obrátce se zdálo, že si hosté s její obranou poradí, ale chybovala a Mráz s pomocí nešťastné teče bránícího Charváta otevřel skóre. Chvíli na to bylo ještě hůř, když po další chybě utekl Koutecký, obešel i Pančeva a zavěsil na 2:0.

Střídající A. Fotr pak sice po rohovém kopu Hucka snížil, ale zbývalo už jen deset minut do konce a Hostouň se k vyrovnání nedostala.

„Trápíme se. Očekávali jsme přesně to, na co Admira vsadí, tedy na anglický styl založený na jednoduchosti a důrazu. Kdyby dal první gól z tutové hlavičky Klimenda, hrálo by se nám jinak, ale nedal a projevilo se, že kluci, co nás na podzim táhli, tak aktuálně formu nemají,“ smutně hodnotil trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Jeho tým v příštím kole hostí poslední Králův Dvůr, uspěje už? A na jakém hřišti?

Admira Praha – Sokol Hostouň 2:1 (0:0). Branky: 72. Mráz, 78. Koutecký – 83. A. Fotr. Rozhodčí: Mach. Diváků: 250.

Hostouň: Pančev – Novák, Bízek, Charvát (79. Rampa) – Januška (63. Venancio), Hucek, Klimenda (63. Dieguinho), Křenek (79. Freisinger), Mládek – Paulizzi (63. A. Fotr), Etemike.