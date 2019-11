Přesto měl chvíli v těle malou dušičku, protože po svém prvním gólu pokazil pokutový kop a zákrok brankáře Víška udržel ve hře hosty ze Zbuzan. „Jsem hlavně rád, že jsme to zvládli, protože z protiútoku jsme dostali na 1:1 a tým se mojí vinou dostal hodně dolů,“ vyprávěl pětadvacetiletý odchovanec Chmelu Blšany poté, co jeho tým zvládl druhou půli, vyhrál 4:2 a Slovan se posunul na sedmé místo tabulky FORTUNA:ČFL, sk. B.

Pomohla vám přestávka, že? Za stavu 1:1 jste si zřejmě měli v kabině co povídat…

Řekli jsme si, že na ně musíme nastoupit, že na Zbuzany máme. A povedlo se, jsem rád.

Kdo ze Zbuzanských vás trápil nejvíc, byl to ex-ligový Mario Lička?

Určitě on. Je vidět, že má zkušenosti. Podrží balon, nezmatkuje, prostě Pan fotbalista.

Jak jste spokojen s celkovým sedmým místem Velvar po podzimu, nečekali jste víc?

Bylo to takové nahoru dolů. Doma jsme zápasy jakžtakž zvládali, ale jak jsme vyjeli ven, tak to sice herně nebylo špatné, ale dostali jsme často smolný gól a venku se to těžko otáčí. Naštěstí jsme v horní polovině, ale mohlo to být lepší.

Předseda klubu David Vedral vás pochválil, že jste v předposledním kole v Ústí nad Orlicí pomohl mužstvo nakopnout dvěma góly, když jste otočili z 0:2. Cítil jste to také tak?

Není to o mně, ale o celém týmu. My měli herní pohodu už předtím, nikdo nás nepřehrával, jen jsme to nepromítli do výsledků. Nedohráli jsme situace do gólů a to byla asi největší naše podzimní chyba.

Ve Velvarech jste druhým rokem, jak se tady cítíte?

Jsem tady spokojený. Během léta se sice kádr docela proměnil, ale na podzim si vše sedlo, zvykli jsme si na sebe a já si nemám nač stěžovat.

Z Velvar nejste, jak se na zápasy dostáváte?

Bydlím v Praze stejně jako jiní kluci z mužstva a není to žádná dálka. Pětatřicet, čtyřicet minut autem, pohoda.

Kde jste hrál v minulosti?

Začínal jsem v kdysi ligovém Chmelu Blšany a přes Karlovy Vary jsem se dostal do pražské Dukly. Hostoval jsem pak ve ve druhé lize, ve Vlašimi nebo Českých Budějovicích. pak přišla nabídka z Velvar.

Pořád jste mladý, liga vás už neláká?

Jsem opravdu spokojený ve Velvarech, nemohu si tady na nic stěžovat. Uvidíme, jestli se ještě někdy objeví nějaká nabídka.