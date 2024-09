Na kladenské hře se projevuje odpadnutí obou elitních stoperů Rendly a Rubeše, oba vyřadilo vážné zranění kolena a na podzim už si určitě nezahrají, Rubeš možná dokonce až za rok. Nehrála ani další defenzivní jistota Kozel. Náhrada na stopera Krejčí z Dukly zůstal na lavičce a poprvé tak šel do hry v létě získaný mladík Hrdlička z Teplic.

Most-Souš neodstartoval sezonu dobře, vyhrál jen v prvním kole nad béčkem Jablonce. A na Kladno útočící na první místo tabulky ČFL ztrácel devět bodů. Pomohl mu ale dokonalý vstup do zápasu, kdy už v 1. minutě otevřel Novotný po centru hbitého Procházky skóre.

Kladnu umělka nevoněla. Mostečtí hráči byli navíc před oběma brankami lepší, šikovnější, rychlejší. Zejména Procházka zlobil, ale jeho další šanci Smrkovský vyrazil a z následného rohu sice už domácí křičeli gól, ale hostům se nějakým způsobem přece jen povedlo zachránit se.

V kombinaci sice bylo Kladno o něco lepší, ale moc často ho srážely nepřesnosti. Šance nějaké do půle mělo, ale Bunešovu největší zablokoval Foundala.

Po pauze bohužel už podruhé venku chyboval brankář Smrkovský, po standardce nezkrotil míč a Petržílka pohodlně zvýšil na 2:0.

Kladno pak šturmovalo, ale gól nedalo. Penaltu za zákrok ex-hostouňského brankáře Kolodzieje na Šímu rozhodčí Ulrich neodpískal, Šnobl v největší šanci těsně minul, neujala se ani spousta rohových kopů, na které už od 70. minuty chodil i brankář Smrkovský. Ten pak po minele Hrubeše vychytal tutovku Procházky.

V závěru domácí rozehráli po křídle nejhezčí akci utkání a po pěkné souhře uzavřel účet Šimeček.

Trenér Kladna Zdeněk Hašek, který Most-Souš přivedl před časem do třetí ligy, souhlasil, že jeho tým se tentokrát choval jako opravdový nováček a že všecny okolnosti šly proti němu. "Chybějící stopeři a hlavně vůdci týmu, rychlý gól v naší síti, malé hřiště, to byly spojená nádoby naší porážky," říkal trenér po utkání, kdy si dával na lavičce myšlenky dohromady.

Podle něj mužstvo ještě slušně zahrálo v první půli, kdy mělo dost náznaků na vyrovnání, ale po obrátce se vše zhoršilo druhým gólem. "Byl hloupý, přesto jsme i pak mohli se zápasem něco udělat, Šnobl měl obrovskou šanci a bývali bychom byli v zápase. Pak ale přišel třetí gól, který byl definitivním zmarem naší defenzivy," popisoval.

Teď podle něj musí zabrat také on a realizační tým. "Možná si někdo myslí, že musíme hned ČFL vyhrát, ale na to rozhodně klub není připraven. Teď je třeba zapracovat také mladé hráče, abychom poznali, jak se chovají v těžkých situacích, to bude i na nás trenérech. Každopádně žádná panika se neděje. Prohrávat sice nikdo nechce, ale jedeme dál a budeme tvrdě pracovat, abychom třeba další vítěznou sérii mohli zase odstartovat," dodal Zdeněk Hašek.

Baník Most-Souš – SK Kladno 3:0 (1:0). Branky: 1. Novotný, 55. Petržílka, 86. Šimeček. Rozhodčí: Ulrich. Diváků: 300.

Most - Souš: Kolodziej – Foungala, Novák, Novotný (90+1. Cibulka), Petr (90+1. Mukendi), Šimeček (90+1. Rjaska), Petržílka, Damašek (74. Novický), Pátek, Radba, Procházka (87. Fischer).

Kladno: Smrkovský – Borák (58. Krejčí), Hrubeš, Hrdlička, Fojt – Eichler (46. Kozel), Pospíšil (87. Park), Dike (58. Šíma), Buneš (58. Šnobl), Tesař – Jakab.