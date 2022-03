Alijagič se trefil už po čtyřech minutách, to byl zásadní moment zápasu. Nemusel být, protože domácí sice měli další dvě velké šance na zvýšení náskoku, ale jinak se hrál naprosto vyrovnaný duel a také Velvarští měli celkem tři tutovky. První Kott, který se prosmýkl mezi obránci, jeho střelu však brankář konečky prstů zázračně vytěsnil. Poté mířil už do odkryté klece Šlégl, jenže netrefil míč a smutné byly Velvary také po zakončení další úspěšného střelce z přípravy Schneidera. Ten pálil těsně mimo.

Po obrátce se hosté tlačili za vyrovnáním, opět si vytvářeli nadějné šance, jenže žádnou nezužitkovali a postupně odkrývali obranu stále víc. Liberečtí je trestali po brejcích. Z jednoho byl rohový kop a po něm Horňáček zvýšil. Pak už přišly další dvě trefy v rychlém sledu po sobě.

„Výsledek vypadá hrůzostrašně, ale je trochu krutý, protože v první půli to byl úplně vyrovnaný zápas a ve druhé jsme doplatili na to, že jsme se do útoku tlačili ve velkém počtu. Tím se otevíral střed a Liberec toho využíval,“ mrzelo trenéra Velvar Pavla Janečka, který v Liberci hrál v 90. letech ligu a má tam na kontě víc než 70 duelů, a také osm vstřelených branek.

Tentokrát právě góly jeho týmu scházely nejvíc.

Liberec B – Velvary 4:0 (1:0). Branky: 4. a 76. Aligajič, 72. Horňáček, 79. Faško. Rozhodčí: Jansa – Kvaček, Beneš.

Velvary: Šťovíček – Šimkovský, Drozda, Šustr, Chábera (85. Rubeš) – Bobby (72. Pek) - Valenta (46. Kafka), Kott, Schneider (63. Duong) – Vopat – Šlégl.