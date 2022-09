Ta se otřásla v základech po brzké brance domácího Batijoly, jenže ta neplatila pro ofsajd. Pak nečekaně víc hrozili dobře hrající hosté. Důrazem nepouštěli domácí do žádných šancí a sami mohli skórovat. Dvě velké šance měl Vopat a jednu po rohu Rubeš hlavou. Jenže zkušený brankář Švenger, který se vrátil po nepovedeném angažmá v Rakovníku, odolal. „Chybělo nám více klidu,“ mínil Hašek, ale bral to i tak, že jeho tým není zvyklý hrát na stadionech, jaký má Viktorka, a ještě před pěti stovkami diváků.

Ve druhé části už domácí nepouštěli Velvaráky do šancí, ale sami se do nich dostávali opět velmi složitě. Až když hostům trochu docházely síly, zahrozil Hönig, ovšem nedal a favorit tak poprvé ztratil. „Dobře jsme se na ně připravili, ale také to stálo obrovské množství sil. Kluci však plnili perfektně, co jsme si řekli a byli odměněni,“ chválil tým Zdeněk Hašek, proti němuž stál na lavičce domácích slavný trenér Václav Kotal. Ten byl kdysi asistentem kouče Šilhavého v Kladně. „Míjeli jsme se tam, když jsem odcházel do Vlašimi. Ale všiml jsem si tehdy, že tihle trenéři chodí hodně brzy na stadion a perfektně se připravují. Od té doby se tím řídím i já,“ dodal Hašek s tím, že Viktorce přeje postup a podle něj má takovou kvalitu, že se jí to povede.

Viktoria Žižkov – Slovan Velvary 0:0. Rozhodčí: Vychodil. Diváků: 500.

Velvary: Měsíček - Šimkovský, Šustr, Drozda, Chábera, Rubeš, Havránek (61. Duong), Kott, Luong (84. Šlegl), Richter (89. Stárek) - Vopat.