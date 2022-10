Do přestávky to bylo na šance 1:4, tu největší měli hosté hned po minutě hry. Ukazatel skóre se však neměnil ani po pěkné ráně Šimkovského. Ve druhém poločase se sice karta obrátila, s koncovkou si však Velvarští tentokrát nepotykali a naopak hosté dvě z dalších čtyř brankových příležitostí proměnili. Po hodině hry šli Bínou do vedení, který střelou z 20 metrů vymetl pravou šibenici, aby skóre utkání za necelou čtvrthodinku na to uzavřel přesnou hlavičkou Kováč. V závěru ještě velvarský Richter dostal za ostrý faul červenou kartu.