Vyhecované utkání zahájili lépe hosté. Ještě loni rakovnický Agostinho Ainca potrestal ve 12. minutě z penalty zbytečný faul Zahranychnyyho a Sokolov vedl. Jenže už do poločasu byli v náskoku favorizovaní domácí. Pomohli si dobře kopnutým rohem, po němž Bízek trefil volné místo a vyrovnal. Před půlí se pak k centru dostal Vlasák a hezky propálil Hrabačku podruhé. „Pěkná akce a předtím jsme konečně dali gól standardky, to je prostě super. Obrat už do půle byl základ naší výhry,“ měl jasno trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Po přestávce však hosté ukazovali, že poslední nejsou kvůli tomu, že by hráli špatný fotbal, ale že nedávají góly. Hodně zatápěli obraně domácích, ta však odolala. Duel gradoval, ale pohledných akcí už k vidění moc nebylo. Zejména poté, co Miker zvýšil (brankář Hrabačka první pokus ještě vyrazil, ale zpět ke střelci). Následně už přibylo spíše nervozity, ke konfliktu došlo mezi diváky a lavičkou hostů. Vše gradovalo bohužel i na hřišti, což odnesl zmíněný Štětka ošklivým zraněním pod okem. „Rozhodčí neviděl jasný loket do obličeje, to je prostě špatně. Pokud nestíhá ČFL rychlostně, měl by pískat nižší soutěž. Nechci, aby nám něco pomáhal, ale tohle mi vadí,“ zlobil se Dominik Rodinger.

Jinak byl ale rád, že jeho tým důležité utkání zvládl. „Viděl jsem na týmu, že i když dostal první gól, tak prostě valí za výhrou. Máme mezi realizákem a mužstvem nějakou sázku, kdyby kluci vyhráli tři zápasy v řadě. Čeká nás ovšem Admira a pak Vltavín, tedy velmi těžcí protivníci. Ale tým je v pohodě, budeme se prát dál,“ dodal Dominik Rodinger.

Hostouň – Sokolov 3:1 (2:1). Branky: 30. Bízek, 41. Vlasák, 58. Miker – 12. Ainca (PK). Rozhodčí: Havlík. Diváků: 100.

Hostouň: Tetour – Zahranychnyy (61. Habovda), Kosík, Bízek, Krunert, Štětka (81. Charvát), Fotr, Novák (81. Paulizzi), Hucek, Miker (61. Januška), Vlasák (71. Contreras).