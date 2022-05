Pro Hostouň se zápas na půdě velkého favorita vyvíjel ideálně. Ve 13. minutě totiž domácí brankář Štorc při brejku Mikera chytil jeho střelu do prázdné daleko mimo vápno a sudí Šťastný ho musel vyloučit. Do brány šel náhradník Pospíšil a toho překonal už po deseti minutách právě Miker, jemuž pěkně nabil Januška.

Ale hosté náskok neudrželi. Miker další šanci nevyužil a pak začali zlobit domácí. Šanci měli už v závěru poločasu a hned po nástupu do druhého udeřili.

Zákrok ve vápně potrestal z penalty Jaroš a začalo se odznova. Nutno říci, že penaltový zákrok nikdo z hostů neviděl… „Nebylo tam vůbec nic, to jsem si jistý. Rozhodčímu poradil asistent, který nám v prvním poločase při jasném držení Štětky paradoxně vysvětloval, že za hlavního rozhodovat nemůže. My jsme tam na lavičce vybouchli, což se nemá a trenér brankářů Charvát dokonce dostal žlutou kartu. Pan rozhodčí by nám ale neměl říkat, že jsme ho naštvali a proto píská jak píská. Nejhorší je, že pískal skutečně velice špatně,“ zlobil se trenér Hostouně Dominik Rodinger, který podle svých slov tak špatně řízený zápas na obě strany nezažil. „Nejlepší týmy jara si zasloužily úplně jiné rozhodování,“ hlesl.

Jeho mužstvo už další branku nedalo, ani si nevytvořilo v přesilovce žádné velké šance. Neskórovali už ani domácí, přesto se po zisku bodu radovali, zatímco hosté byli smutní. „Kluky to štvalo, ale nehráli jsme úplně dobře, s obranou soupeře jsme si neporadili. Byla to přesilovka a my s ní musíme příště naložit lépe, omluvou je možná jen to, že hřiště bylo tak špatné, že by se na něm nehrála ani pralesní liga. Na druhou stranu když se vedoucí tým tabulky po zápase s vámi raduje z bodu, něco to ukazuje,“ dodal Dominik Rodinger.

Vltavín – Hostouň (0:1). Branky: 49. Jaroš (PK) - 26. Miker. Rozhodčí: Šťastný. ČK: 13. Štorc (V).

Hostouň: Pančev – Freisinger, Štětka, Hucek (62. Contreras), Charvát, Januška (72. Lička), Kubáň, Miker, Fotr, Novák – Hájek (62. Dočekal).