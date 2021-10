“Zápas jsme si vlastně prohráli už v první půlhodině. Může mě tak těšit jen pochvala spoluhráčů, že jsem je podržel, ale to vyznívá do prázdna, když jsme tady ve Velvarech, a musím podotknout naprosto zaslouženě prohráli,” přiznal hostující brankář Šimon Čamrda.

“Opět škoda, že jsme nevyužili hned několika šancí hlavně v prvním poločase, a tak jsme museli o vítězství bojovat až do samého konce střetnutí, které pojistil z pokutového kopu Tenkl,” oddechl si po závěrečném hvizdu velvarský trenér Pavel Janeček.

Fotbalová bomba tikala ve Velvarech, domácí ji ale neodpálili úplně a Slavia zápas o postup do osmifinále MOL Cupu zachránila. Vyhrála 4:2. Tomáš Tenkl proměnil penaltu na 2:0. | Foto: Deník/Rudolf Muzika

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.