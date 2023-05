Není to tak dávno, kdy byly fotbalové Velvary vděčné velkoklubu z Ústí nad Labem za to, že si s nimi zahraje přípravu. Teď jsou oba kluby ve stejné soutěži a Velvarští jsou na tom ještě lépe. Výhra 4:0 nad ještě poměrně nedávno prvoligovým celkem je skvělým úspěchem Slovanu a potvrzením druhé příčky v ČFL.

Velvary (v růžovém) zaválaly a v Ústí nad Labem vyhrály vysoko 4:0. | Foto: David Vedral

„Máme radost nejen z výsledku, ale také z výkonu kluků. Ukázali, jak jsou silní na míči, ukázali i pěkné akce a hlavně – morál,“ měl na mysli hlavně tvrdé souboje trenér Velvary Zdeněk Hašek.

Jeho tým dominoval od samého začátku. Ve 2. minutě dostal kombinací míč Vopatovi a velvarský „Lewa“ (s 16ti góly už zase vede tabulku kanonýrů) umístil míč přesně k tyči!

Brzy to bylo o dvě branky. To nedávno příchozí Josef Jakab ze Zbuzan dostal do vápna dobrý balon, efektně se s ním otočil a levačkou zavěsil. Ani to nebylo do konce famózního poločasu všechno. Ve 34. minutě si zaběhl do volného prostor krajní obránce Chábera, dostal přesný pas a sólo s jistotou proměnil – 0:3.

Kam o víkendu za fotbalem na Kladensku: Kladno hostí lídra divize

Domácí byli zkoprnělí tak, že za celý poločas neměli žádnou velkou šanci. Jedinou si vypracovali až poté, co jim daly Velvary Vopatem z penalty (faul na Schneidera) čtvrtý gól. Tam však zasáhl brankář Štefan a čisté konto si tak plně odpracoval.

„Kluky opravdu chválím, odehráli parádní zápas,“ dodal Zdeněk Hašek, jehož tým čeká další zápas už ve středu, kdy hostí v 17:30 v dohrávce Brozany.

Ústí nad Labem – Velvary 0:4 (0:3). Branky: 2. a 59. Vopat (druhá z PK), 16. Jakab, 34. Chábera. Rozhodčí: Drábek. Diváků: 280.

Velvary: Štefan – Šimkovský, Rubeš (70. Moustapha), Drozda, Chábera - Šustr (60. Duong) – Richter, Kott (60. Havránek), Schneider – Jakab, Vopat (60. Šlegl).