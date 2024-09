V pátek tedy naskočí Kott na stadionu, kde dělal první fotbalové krůčky. Bude však stát na straně soupeře, což není zase taková novinka, protože z Kladna odešel do Dukly už před dorostem. „Už jsem na hlavním hřišti hrál v minulosti za Duklu, takže nijak extra speciálně tenhle zápas nevnímám. Znám vlastně i skoro celou kladenskou kabinu včetně trenérů. S někým jsem byl ve Velvarech, s někým se znám z Kladna, přece jen zase tak velké město nejsme,“ usmívá se.

V létě o něj byl velký zájem. Na vrcholku stála nabídka ústeckého manažera Lukáše Zoubeleho, jenž kdysi tři roky za Kladno nastupoval v I. lize.

A Kott si skutečně Ústí vybral, koneckonců se vrátil do profesionálního fotbalu. Nezlomila ho ani následná nabídka Kladna. „Když nakonec Kladno postoupilo, volali mi, ale já už byl rozhodnutý. Navíc jsem měl vyřízeno v práci, že tam budu chodit už méně, byl jsem dohodnutý také s přítelkyní. A určitě jsem nechtěl brát zpátky svoje slovo,“ vysvětluje malý velký muž.

Pracanta jako je pouhých 168 cm vysoký Kott, který navíc umí s míčem, abyste pohledali. Vždycky navíc hraje tak, aby prospěl mužstvu. A jestli se výškou třeba kapitánovi reprezentace Tomáši Součkovi rozhodně rovnat nemůže, tak jinak na jeho postu vyniká stejnými zbraněmi, neskutečnou porcí naběhaných kilometrů, úspěšností v osobních soubojích, také gól umí dát.

Sám se je trochu překvapen, že Kladno odstartovalo jako nováček ČFL také dobře, na vlastní oči sledoval hektický první duel s Teplicemi B. A na vzájemný zápas se spíš těší. „Trenér Hašek chce hrát fotbal a to je pro nás pochopitelně dobře. Máme výborné fotbalisty. Ale uvidíme, s čím na sebe oba celky půjdou, já věřím, že naše kvalita se prosadí,“ říká muž, jenž dennodenně dojíždí do Ústí, nicméně zatím mu to vůbec nevadí. „Dojedu do Prahy a pak pokračujeme s klukama společně. I díky tomu je v autě spousta legrace, to pomáhá i partě v kabině,“ hlásí.

Předpokládaná páteční vysoká návštěva by podle něj nemusela s žádným týmem nic udělat. „My jsme na hodně lidí zvyklí, Kladno myslím také. Pro zápas bude jedině dobře, když přijde vysoká návštěva. Snad to bude dobrý fotbal a my uspějeme,“ usmál se na závěr Tomáše Kott.

