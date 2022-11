Navíc postrádal minule zraněného Štětku a v týdnu se zranil také Kosík, prý s Vlasákem nejlepší hráči podzimu, a tak musel v obraně hodně improvizovat. I tak měl jeho tým pár slušných šancí, ale Januška chvíli po poločasovém střídání trefil tyčku a šanci měli i Vlasák.

V závěru zase byli blízko třem bodům Pražané. Jednou zasáhl brankář Tetour, jednou údajně spojnice tyče a břevna. „Ale to říkali hráči, my z lavičky jsme to už pro postupující mlhu nemohli vidět,“ usmál se Dominik Rodinger, jehož tým nakonec vybojoval výborných 22 bodů, což je po rozpačitém vstupu do ročníku nakonec opravdu dobrý výsledek, pro Hostouň historicky nejlepší.

Hostouň – Loko Vltavín 0:0. Rozhodčí: Duda. Diváků: 120.

Hostouň: Tetour – Bízek, Charvát, Novák - Contreras (61. Januška), Fotr (46. Paulizzi), Habovda, Krunert, Miker (61. Paulizzi), Neruda (71. Zahranychnyy), Vlasák (71. Hájek).