Ještě hůř na tom byli před zápasem hráči domácí Povltavské FA a bylo to vidět. Svěřenci divokého kouče Zbyňka Busty práskli pořádně do koní a za půl hodině dali dvě branky. Pančeva nejdřív propálil Khrolenok a pak hlavičkou zblízka i Bicenc. A to ještě ex-ligista Volešák krásnou střelou napálil břevno.