Na Pardubice to velvarský Slovan v posledních letech umí. Ligové áčko vyřadil dvakrát po sobě z poháru, naposledy před pár dny. A tentokrát si poradil také s béčkem v duelu České fotbalové ligy B. Zápas nasměroval velvarským směrem navrátilec z marodky Ladislav Vopat. Stačila mu jediná minuta!

Fotbalista Slovanu Velvary Jan Halász slavil výhru proti béčku Pardubic víc než ostatní, na východě Čech hrával. | Foto: Foto: Jan Sláma

Když se to umí, tak naskočíte po delším zranění a po necelé minutě dáte gól. Nebo vlastně dokonce dva. Vopatovi k tomu prvnímu hrubkou pomohla obrana Pardubic, pak už si poradil s grácií, sólové nájezdy zakončovat umí. Do poločasu se navíc povedl volej Jakabovi, jemuž nahrál hezky hlavou Šustr. A protože brankář Spilka chytal výborně a lapil jednu opravdu velkou šanci mladého celku domácích, vedli hosté do půle 2:0.

O zápletku se postaral v 67. minutě pardubický Brdička, který hlavou poslal do sítě přesný centr a jeho tým pak toužil po vyrovnání. Jenže hosté donutili presinkem k chybě domácího brankáře, míč zachytil Leitl a posunul Vopatovi, jenž svůj tým uklidnil třetí trefou (83.). Závěr tak byl poměrně klidný, Velvary už zkušeně pohlídaly jak výhru, tak zároveň návrat na druhou příčku tabulky.

Hřebeč veze bod ze Slaného, bez dvojky Podaný - Prosek spíš získala

„Soupeř má asi nejmladší tým v ČFL složený hodně z ročníku 2004. Ten byl loni v dorostenecké lize druhý a hodně na sebe upozornil, o to větší váhu výhra má,“ těšilo trenéra Velvar Zdeňka Haška, nicméně přiznal, že na jeho týmu se projevil náročný program posledních týdnů, kdy dvakrát bojoval také v týdnu v pohárových duelech s ligovými celky a navíc pokaždé i s prodloužením. „I proto dneska scházela lehkost,“ přiznal Hašek.

Zajímavostí byla prémie, kterou vypsal za výhru obránce Jan Halász. Za Pardubice ještě nedávno hrál, a tak měl o motivaci postaráno. „Kluci mluvili po zápase jako první právě o tomhle, ale jsem si jistý, že Halí svačinku rád zaplatí, tohle hráčům nikdy nevadí,“ usmál se Zdeněk Hašek.

Pardubice B – Velvary 1:3 (0:2). Branky: 67. Brdička – 1. Vopat, 19. Jakab, 83. Vopat. Rozhodčí: Vít. Diváků: 100.

Velvary: Spilka – Halász, Šustr (84. Kim Junh), Žežulka, Chábera – Richter, Kott, Havránek (69. Leitl), Rubeš - Vopat – Jakab (79. Kim Dongha).