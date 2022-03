Góly stříleli jen hráči Hostouně, když na úvodní Vlasákův po kolmici Ličky navázal jistě nerad vlastňákem Kosík, ale ve druhém poločase udeřil ještě Dočekal – opět po centru nestárnoucího Ličky. „Mario převedl, že na posledních třiceti metrech je jedním z našich nejkreativnějších hráčů. A pokud soupeř chce hrát fotbal, za což chci Plzni poděkovat, je to pro něj snazší než před týdnem s Vary, kde to byla spíš kopaná,“ mínil trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Neděkoval ale zdaleka jen Plzni, spíš vlastním borcům. Ti podle něj cítili tlak ostatních výsledků a o to zodpovědněji zahráli. „Vyhráli zaslouženě, dnes to zvládli jak jednotlivci, tak celý tým. Vsadili jsme na emoční typy – třeba i kvůli tomu hrál poprvé Viktor Freisinger – a vyšlo nám to. Celé mužstvo zaslouží velkou jedničku,“ chválil trenér Hostouně a připomněl, že se hrálo znovu na Zličíně a domácí prostředí tak Hostouň pořád ještě neměla. Přesto zápas sledovalo příjemných 150 fanoušků.

Hostouň – Vikt. Plzeň B 2:1 (1:1). Branky: 10. Vlasák, 62. Dočekal - 13. Kosík. Rozhodčí: Pekař. Diváků: 150.

Hostouň: Tetour – Zahranychnyy, Novák, Kosík, Kubáň - Freisinger (56. Pantič), Hucek, Lička (67. Kabele), Vlasák (67. Miker) – Januška (80. Fotr), Dočekal.