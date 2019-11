Na začátku sezony Hostouň karlovarského soka v pohodě přejela v poháru, teď se ale vrátil jinak odhodlaný protivník. Západočeši byli v tabulce jen o bod před Hostouní, o to důležitější mač se hrál.

Domácí do něj vstoupili lépe, vytvořili si tlak i šance a jednu zužitkoval útočník Štěpán Hájek. Jenže pohoda vydržela domácímu týmu jen deset minut. Hosté se dostali ke standardce, brankář Dutka sice míč lehce zkrotil, ale i roztočil a ten nakonec vplul za čáru.

Ve druhé půli ještě Západočeši začali pár svižnými akcemi, když tu nejnebezpečnější Holíkovi uťal na poslední chvíli Trapp, ale stále více utahovali šrouby domácí. Do vápna brankáře Cháry pršel jeden nebezpečný centr za druhým, ale obrana Slavie vše ubránila. Nakonec i ona kapitulovala, dvakrát ji překonal opět aktivní Štěpán Hájek, ale obě jeho velké šance po otočce minuly těsně tyčku.

Zápas tak dospěl do penalt a na úvodní nezdar Kabeleho ještě dal zapomenout brankář Dutka, který chytil hostům druhý pokus. Ve čtvrté sérii však selhal další domácí borec Trapp a mimořádně důležitý rozstřel tak urvali hosté, kteří se po vzoru hokejistů celou dobu drželi kolem ramen.

„Kluci odehráli zápas na doraz, v tomhle jim nemám co vytknout, ale z tolika šancí prostě musíme dát nějaké góly. V tomhle levelu ale jedeme celý podzim, navíc jsme si dali prakticky vlastního góla. O to víc nás to mrzí. Od soupeře jsem slyšel, že utrpěli dva body, to asi sedí,“ zklamaně hodnotil zápas trenér Hostouně Ivan Pihávek.

O důležitosti případného penaltového rozstřelu věděl, dokonce na něj tým i připravoval. „Góly nedali ti zkušenější. Samozřejmě to zamrzí, protože penalty vám do tabulky během sezony mohou přihrát klidně šest, sedm bodů. A ty ve finále rozhodnou."

Hostouň – Karlovy Vary 1:2 PK (1:1). Branky: 26. Hájek – 36. Schettl. Rozhodčí: Kvítek. Diváků: 150.

Hostouň: Dutka – Antl, Trapp, Dosoudil, Charvát – Kabele, Marek, Šustr (68. Zahranychnyy), Lohoyda – Laušman, Hájek.