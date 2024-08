Těžký kalibr nasadila Viktorie Plzeň do sestavy svého B týmu před pátečním duelem v Hostouni. Několik letních mladých posil pro A mužstvo se ukázalo ve výborném světle a Západočeši ve druhém kole 3. ČFL A uspěli 4:2. „Pan Říčka, který přivedl Haalanda do City, mi po zápase řekl, že nám sem poslali solidní letku. Je to pravda, ale na moje kluky jsem pyšný,“ řekl po utkání trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Hostouň má po dvou domácích zápasech jediný bod a to si určitě v létě do plánů nemalovala. Jenže tentokrát proti ní stála příliš velká síla. Plzeňský trenér Miroslav Koubek mluvil po čtvrtečním úspěchu svého týmu v boji o Evropskou ligu, že je třeba dát šanci dalším hráčům kádru. Několik z nich se hned o den později objevilo v Hostouni, ať už Brazilec Ricardinho, Nigerijec Bello nebo Metsoko z Toga. To jsou všechno hráči pro první ligu a evropské poháry, na ty Hostouň těžko hledala recept.

V první půli však ještě její sestava dokázala na úvodní zásah Ricardinha odpovědět. Byl to poločas jako z Copacabany, protože také za Hostouň se prosadil Brazilec. Diego de Siqueira asi na tuhle branku nezapomene, protože ač měří lehce přes 160 cm, skóroval hlavou!

Po obrátce se zase rychle radovala Plzeň zásluhou Lörincze, ale v 58. minutě mohl vyrovnat Egbe. Zakončil výborně, ale ještě lepší zákrok vytáhl 203 cm vysoký Rakušan v bráně Plzně Wiegele.

Pak už si vzal hlavní slovo mladý Nigerijec James Bello a dvěma góly zápas rozhodl. Při druhé trefě, kdy obešel dva hráče i gólmana Pančeva, by i Tereza Pergnerová musela ucedit svoje proslulé: Čágo bello šílenci!

Hostouňáci se nevzdali a v závěru Čížek pěkně upravil aspoň na konečných 2:4.

Trenér Dominik Rodinger nebyl smutný jen z výsledku, ale i z toho, že jeho 93-letou babičku před zápasem postihl těžký infarkt a leží v nemocnici. „Moc toho pro mne v životě udělala včetně vodění na fotbaly, když jsem byl malý kluk, o to víc jsem pro ni chtěl dneska vyhrát. Energii jí pošlu aspoň takhle přes noviny, protože ač kluci podali asi nejlepší výkon za posledního půl roku a já před nimi smekám, tak zejména na individuality soupeře chvilkami nestačili. Hráli proti nám kluci, co do třetí ligy vůbec nepatří, přesto jsme s nimi odehráli pěkný zápas a snad nás to posune a trochu herně zvedne,“ doufá trenér Hostouně.

Sokol Hostouň – Viktoria Plzeň B 2:4 (1:1). Branky: 25. De Siqueira, 90+3. Čížek – 6. Ricardinho, 48. Lörincz, 74. a 86. Bello. Rozhodčí: Ulrich – Švorc, Wulkan. Diváků: 200.

Hostouň: Pančev- Balde, Charvát, Čížek, De Siqueira, Egbe (71. F. Novák), Januška (60. Hucek), Kolář, Kytka, Okonji (60. Etermike), Uhlíř.