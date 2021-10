Přesto by už Velvary potřebovaly zabrat, aby neměly na chvostu tabulky nebezpečný malér. Jenže v sobotu hostí lídra tabulky – Přepeře.

„Soupeř zaslouženě vyhrál. Od první minuty, i přes jejich velké absence v základní sestavě, hráli lépe, což mně nemile překvapilo. Myslel jsem si, že po dvou výhrách budeme správně nastaveni prodloužit naši sérii výher. Ale neplnili jsme žádné taktické pokyny, dělali si na hřišti, co chtěli, a to vždy pro nás znamená prakticky nulovou šanci na dobrý výsledek. Gratulace k zasloužené výhře Admiře a děkuji divákům za fajn fotbalovou atmosféru,“ hodnotil na klubových stránkách Sokola trenér Dominik Rodinger.

Pražané mohli vést nad Hostouní poměrně záhy, ale penaltu jim skvěle čapl mladý brankář Pančev. Hosté pak měli před pauzou i jednu velkou šanci, ale Miker svoje hostouňské prokletí neprolomil a trefil břevno. Po obrátce však Pančev vyrazil prudkou ránu jen před sebe a dobíhající Čácha poslal domácí do vedení, které po rychlém brejku a přihrávce do strany využil pěkně Douděra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.