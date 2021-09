“S tím mohu jen souhlasit, protože my můžeme litovat dvou nevyužitých tutovek v úvodu druhého poločasu,” smutnil kouč Velvar Pavel Janeček.

“Škoda! Šance jsme si sice vytvořili, ale chyběla v nich finální přihrávka, takže vidím konečnou dělbu bodů jako spravedlivou. Velvarští totiž stejně jako my několik brejkových situací nevyřešili nejlépe,” konstatoval bývalý trenér Brozan Jan Kudlička.

Přestože mírným favoritem utkání byl hostující celek, Brozany měly v první půlhodině více ze hry a svou převahu korunovaly vedoucí brankou, kdy se na hranici velkého vápna uvolnil Gebert a jeho dělovka skončila u pravé tyče bezmocného brankáře Měsíčka. Radost domácích však trvala pouhé tři minuty. Podobně jako Gebert se prosadil i Vopat. V nastaveném čase prvního poločasu ale brozanský obránce Bechyně poslal hosty do vedení vlastňákem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.