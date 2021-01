V pondělí chystali návrat do přípravy, ale stejně jako ostatní sportovní kluby musí i třetiligoví fotbalisté Sokola Hostouně ještě vydržet a při dodržení vládních nařízení zůstat doma. Přesto se na západ od Prahy děje leccos zajímavého.

Sokol Hostouň - Povltavská FA 2:1 (1:1), ČFL, 4.10. 2020. Mladý Jan Pavlík )uprostřed v zeleném) nyní dostane možnost v Táborsku. | Foto: Kladenský deník / Bohumil KUčera

Hostouň zatím počítá spíše odchody. Žhavou novinkou je odchod odchovance Sparty Jana Pavlíka do druholigového Táborska, kde bude do 17. ledna bojovat o smlouvu. Trenér Dominik Rodinger je ale rád, že talentovaný borec může o své místo na slunci zabojovat a klacky mu pod nohy rozhodně házet nehodlá. „My jsme velice rádi, že náš hráč dostal možnost se připravovat s týmem z druhé ligy. Na druhou stranu věřím, že kdyby mu to nedopadlo, tak se vrátí a bude odvádět ještě lepší výkony než na podzim,“ řekl Rodinger, podle něhož není Pavlík jediným hráčem, kvůli kterému mu volal jiný klub. „Uvidíme, co přinesou další dny. Já to beru jako dobrou vizitku naší práce a filozofie. Chceme pracovat s mladšími hráči, kteří mají ambice se dostat výš a my jako klub budeme dělat maximum pro jejich rozvoj,“ dodal Rodinger.