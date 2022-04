Zápas tedy měl velký náboj a odstartovala ho rychlá branka, která vše rozhodla. Ostrý centr Vopata trefil dokonale hlavou Šlegl a Velvary vedly už ve 2. minutě. To domácí nakopl a do konce poločasu utkání ovládali. Měli i jednu jasnou šanci, ale Šťovíček perfektně vyběhl a vyrazil na roh. „Byl to povedený trenérský tah poslat do brány Šťovíčka. By proti své Dukle nažhavený a chytal skvěle,“ pochválil gólmana i kouče Janečka předseda klubu David Vedral.

Dukla do poločasu nevyrovnala a ve druhé části už hosté její tlak otupili. Měli i další možnosti, v největší však Tsopa po přizvednutém centr Valentou zblízka netrefil prázdnou bránu. „Nakonec to nevadilo, body máme. Podle mne zasloužené, protože v první půli sice Dukla hrála velmi dobře a hlavně výborně kombinovala, ale pustili jsme jí do jediné velké šance. Po přestávce už jsme její tlak otupili a šancí měli o něco víc,“ mínil spokojený trenér Velvary Pavel Janeček.

Dukla Praha B – Slovan Velvary 0:1 (0:1). Branky: 2. Šlegl. Rozhodčí: Vychodil – Eibl, Matyš.

Velvary: Šťovíček – Šimkovský, Šustr, Drozda, Chábera – Valenta (90. Stárek), Vopat, Tsopa (84. Rubeš), Kott, Bobby – Šlegl (73. Kafka).