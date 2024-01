Nyní přichází Vasil Boev, který sice před časem narazil v Benešově, s nímž sestoupil do divize a loni v létě ho klub vypoklonkoval po čtyřech kolech nové sezony), ale později během rozehrané podzimní části přišel do Kolína a Spartu zvedl. Přesto se rozhodl pro změnu.

„S Kolínem se nám dařilo a na klub nemohu říci jediné křivé slůvko. Rozhodla vyloženě jen sportovní ambice. Velvary mají výborné hráče, vedení, funguje tady kabina. V tabulce jsou první a šance na postup do baráže je velká. Já měl vždycky výzvy rád, proto jsem na jejich nabídku kývl,“ říká profesí učitel z pražského Opatova, odkud to bude mít zhruba stejně daleko do Velvar, jako měl do Kolína.

Na prvním tréninku mu chyběly některé výrazné postavy podzimního velvarského úspěchu. Odešel Daniel Richter k přímé konkurenci do Ústí nad Labem, hostování pak skončila Ondřeji Žežulkovi ze Žižkova a Janu Halászovi z Pardubic. Oba se vrátili do mateřských klubů a zejména Žežulka bude Velvarům chybět, vždyť na podzim se jako původně stoper staral při zranění Ladislava Vopata o střelbu týmu a s 11 góly byl nejlepší v celé B skupině ČFL!

„Hráčům skončilo hostování, s tím se nedá nic dělat. Uvidíme jak to bude dál a kdo mužstvo posílí,“ nemá ještě jasno Vasil Boev, ale dvě staronové tváře přece jen na tréninku přivítal. Obránce Libor Drozda ve Velvarech působil do loňského léta, pak odešel pomoci Psárům. Teď je zpět a ráda bude i kabina, kam ex-slávista Drozda vždycky perfektně zapadal. To samé Jakub Šimkovský, další obránce, jenž hrál na podzim v Neratovicích, kde se však silnému kádru nedařilo hlavně venku podle představ.

Pro Vasila Boeva teď začíná seznamování s týmem, byť většinu hráčů dobře zná, protože proti nim v posledním roce a půl vedl svoje dosavadní týmy. A ví, co ho čeká.

„Čeká nás velký trojboj a já se na něj moc těším. Ústí hodně posiluje, bude to velký protivník, i když ztrácí deset bodů. A Zápy? Skvělé mužstvo, skvělý trenér (Zdeněk Koukal), jen dvoubodová ztráta. My musíme ale koukat hlavně a jen na sebe a svoje výkony,“ uzavřel Vasil Boev.