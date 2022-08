Přijel sice nováček, ale velmi silný, byť v prvním kole padl doma s Pískem. To Hostouň minule bodovala, i když na place Povltavské se jí herně tolik nedařilo. O to víc chtěla uspět v prvním domácím utkání a brzy také díky Vlasákově trefě vedla. Jenže po aktivním nástupu hra zelenobílých uvadla a lepší byli hosté. Chvílemi měli velký tlak, ale tři velké šance do poločasu neproměnili i díky skvělému Tetourovi v bráně.