Hostouni totiž v první půli vše vycházelo téměř dokonale. Už v první minutě žádala po závaru penaltu (marně), pak po centru a několika dorážkách otevřel skóre Etemike a ve 23. minutě domácí opora Mužík už podruhé faulovala tak ostře (Nováka), že rozhodčí Severýn vytáhl červenou kartu.

Jenže s přesilovkou naložila Hostouň bídně. Nechala se zatlačit a v nastavení první půle neuhlídala po Fillově centru Dvořáka – 1:1. „Zbytečně jsme zmatkovali v obraně, jako bychom se nedovedli srovnat s tím, že jich je o jednoho méně. A ještě si necháme z jediné šance hlavičkovat Dvořáka, o kterém si dopředu říkáme, jak ho tentokrát pokryjeme,“ kroutil hlavou trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Hosté se navíc moc nepoučili, v defenzivě zahájili i druhý poločas, a Došlý je mohl potrestat. Pak měl jasnou tutovku ale Etemike, jenže také selhal a hosté brzy litovali, když pod tuhým presinkem chybovali, ex-ligista Fillo našel ve vápně Jedličku a jeho bomba skončila v šibenici – 2:1 (53.).

Za několik minut po Štětkově zákroku tělem pískl rozhodčí Severýn pokutový kop, k němu se postavil Fillo, jenže Pančev se vrhl ke své levé tyčce a přesně tam plzeňský internacionál mířil.

Tenhle okamžik převážil misky vah a Hostouň se postupně probrala a dostala se do tlaku. Při několika centrech to už vypadalo, že někdo brankáře Stroleného překoná, ale povedlo se to jedinkrát a to navíc mířila hlavička Štětky do tyče a ještě rozhodčí viděli ofsajd.

Největší šanci měl v nastavení opět Štětka, ale na zadní tyči zakončil slabě stehnem a Strolený merunu schoval v náručí. A tak body zůstaly u turisticky oblíbeného Babylonu.

„Našli jsme cestu, jak uspět i na hřišti tak silného celku jakým jsou Domažlice, bohužel jsme si zápas sami zbytečně pokazili, jen ve druhé půli jsme nedali tři velké šance. A bez toho takový zápas vyhrát nejde. V kabině jsme si řekli, že jsme volové, protože tohle je promarněná příležitost,“ mrzelo Dominika Rodingera.

Ten by si přál v posledním kole příští neděli, aby na zápas s nejlepšímu mužstev ČFL – Slavií Praha B, přišlo co nejvíc diváků. „S touhle sezonou, která dohromady s podzimem byla krásná, bychom se rádi rozloučili důstojně a zahráli si dobrý zápas proti klukům, kteří se jednou dostanou do ligy a možná i národního týmu. Ti naši si také zaslouží zatleskat, udělali velký pokrok a budeme vděční, když do Hostouně přijde co největší návštěva,“ dodal trenér Hostouně.

Jiskra Domažlice – Sokol Hostouň 2:1 (1:1). Branky: 45+1. Dvořák, 53. Jedlička – 12. Etemike. Rozhodčí: Severýn. ČK: 23. Mužík (D). Diváků: 300.

Hostouň: Pančev – Bízek, Egbe, Štětka, Novák – Paulizzi (60. De Siqueira), Januška, Hucek (60. Křenek), Klimenda (73. Venancio), Mládek – Etemike.