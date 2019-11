Tak padesát na padesát. Přiznávám, stejně jako celý realizační tým, sponzoři, že pokud jde o aktuální umístění v tabulce (7. místo, bilance: 6-2-2-5, skóre 24:20, 24 bodů – pozn. redakce), mohli jsme na to být přece jenom o trochu lépe.

Finiš podzimní části byl ale dobrý?

Byl. Zejména tři body z Ústí nad Orlicí, kde jsme otočili nepříznivý stav 0:2 na konečných 3:2.

Před zahájením soutěže jste avizovali, že byste v poločase brali umístění v lepší polovině tabulky?

Upřímně řečeno, kalkulovali jsme tak se čtvrtým, pátým místem. To se nestalo, protože v některých utkáních jsme neustáli svou příležitost bodovat naplno.

Konkrétně?

S rezervou Jablonce, současným lídrem tabulky, se kterou jsme ve třetím kole doma po nerozhodném výsledku 1:1 padli v penaltovém rozstřelu 3:4. Pak zbytečná ztráta bodů s Bohemians B (pokutové kopy 9:8), v Živanicích, kde jsme inkasovali v samotném závěru střetnutí a prohráli 3:4, nebo doma s Chlumcem, se kterým jsme rovněž prohráli po penaltách 6:7.

Nebýt těchto bodových ztrát, splnili byste své předsevzetí?

Přesně tak.

Který z vašich zápasů vám na podzim moc radosti nepřinesl?

Těch utkání, kdy jsme prohráli rozdílem gólu, bylo víc. Hned v úvodním kole doma s Libercem (0:1), v Přepeřích (1:2) nebo s hradeckou rezervou (0:1). Přesto jsme si v nich vytvořili dost příležitostí, abychom je rozhodli ve svůj prospěch. Co dodat, prostě takový je fotbal.

Na druhou stranu nelze přehlédnout úspěšný výsledek s jedním z horkých kandidátů postupu SK Zápy (2:0).

To byl jeden z těch povedených zápasů, ve kterém jsme sice nebyli lepším týmem, ale byli produktivnější v koncovce.

K vydařeným zápasům určitě patří asi už zmíněné vítězství v Ústí nad Orlicí, odkud se body jen tak nevozí.

Za toto utkání si kluci zaslouží uznání a pochvalu, protože po poločase prohrávali 0:2, ve druhém ho dokázali otočit výsledkově ve svůj prospěch.

Jaký je plán vaší zimní přípravy?

Poprvé se hráči sejdou v polovině ledna a už máme dojednané přáteláky například s Varnsdorfem nebo žižkovskou Viktorkou.

Dojde v jejím průběhu k nějakému pohybu v hráčském kádru?

Momentálně neumím říct, kteří hráči u nás ve Slovanu budou chtít zůstat, protože někteří z nich cítí, že mají na víc. Nicméně věříme, že tu základní kostru, kterou tady aktuálně máme, udržíme.

Co byste pak rád předeslal k jarním odvetám?

To, že se rozhodně pokusíme naplnit naše předsezonní předsevzetí neumístit se v konečné tabulce na horším než čtvrtém až pátém místě. Největším úspěchem našeho klubu by určitě bylo, kdybychom dosáhli na ještě lepší umístění.

Co by se dělo, kdyby se Slovan opravdu vyhoupl na medailové pozice a celky před vámi by řekly: do druhé ligy nejdeme?

To bychom museli splňovat nějaké podmínky, například vybudováním nové tribuny, na které tak jako tak přes zimu pracovat budeme. A tím nechci říct nic jiného než, že pokud kopat druhou nejvyšší soutěž, tak jedině doma.

Mojmír Strachota