Tomu se líbil celý zápas. Fotbalu přálo hezké počasí, Velvary i na malé umělce byly lepším týmem. "Kvůli menším rozměrům hřiště se rozdíly trochu mažou, ale my jsme zápas kontrolovali, i když hlavně do půle dostali šanci mladí hráči na zkoušku. Brod měl také kvalitu a hrozil hlavně z dlouhých autů a standardek," dodal kouč s dovětkem k čerstvé posile z Dukly, Tomáši Kottovi. "Odehrál přesně to, co po něm budeme žádat."

V úterý hostí Velvary divizní Libiš (18) a v sobotu se v Nymburce utkají se silnou Vlašimí.

Velvary - Český Brod 4:1 (1:0). Branky: 10. Smetana, 53. a 90. Šlégl, 60. Vopat - 65. Franc.

Velvary: Šťovíček - Pek, Drozda, Moláš, Chábera - Kott - Smetana, Pek, Málek -Pažout - Kafka. Střídali: Šustr, Schneider, Tung, Havránek, Pihrt, Vopat, Valenta, Šlégl.

Zelenobílí odvrátili debakl v posledních třech minutách