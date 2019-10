Velvary mají kádr na to, aby se pohybovaly v horní polovině tabulky, neudrží ale vysokou výkonnost většinou déle než jeden týden. V Pardubicích mohly litovat hlavně první půle, v níž měly hru jasně pod kontrolou, ale neskórovaly. Největší možnost měl hned po minutě Šimkovský, jenže zblízka přestřelil.

Po obrátce už to bylo jinak. Domácí i s několika hráči úspěšného druholigového A týmu šli do vedení, když průnik spoluhráče do vápna zakončil zblízka Korejec Park.

Nejdůležitější okamžiky zápasu však přišly po 70. minutě. V ní si stoper Velvar Ippolito našel u zadní tyče přesný centr a lehce vyrovnal. Vzápětí měli hosté obrovskou šanci, když utekli tři na jednoho, jenže Kafkovu přihrávku poslal Vopat jen do břevna. „Tohle byl zlomový moment,“ hlesl zklamaný předseda Slovanu David Vedral.

Minutu po Vopatově břevnu málem udeřili zase domácí. Mužíkovi se povedlo přehodit brankáře Měsíčka, naštěstí Ippolito opět stál na správném místě a z brankové čáry míč vyhlavičkoval.

Přesto Pardubice zápas řízený hostouňský sudím Krejsou zlomily na svou stranu. Jejich mladá plzeňská posila Kepl, který loni dával góly v juniorské Lize mistrů, zblízka dorazil za Měsíčka centr a poté se ještě prosadili po pěkné souhře Korejci Park a střílející Lee.

„Tahle prohra mrzí, měli jsme jasně vyhrát. Hlavně do poločasu to mělo být pět nula pro nás, nepustili jsme soupeře za půlku. Vrcholem byla špatné vyřešená situace za stavu 1:1,“ litoval David Vedral a přiznal, že nejen on nechápe, proč Velvary nejsou schopné zopakovat dobré výkony.

Pardubice B – Velvary 3:1 (0:0). Branky: 54. Park, 80. Kepl, 84. Lee – 70. Ippolito. Rozhodčí: Krejsa. Diváků: 100.

Velvary: Měsíček - Šimkovský, Rubeš, Ippolito, Valenta (82. Dolejší) – Bulíř (86. Chábera), Polák, Krištof (50. Dvořák), Tenkl – Vopat, Šollar (55. Kafka).