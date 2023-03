Na současnou úroveň ho pochopitelně vytáhli silní sponzoři, kteří za klubem už roky stojí a bez nichž by Velvarští uměli maximálně A třídu jako za dřívějších časů.

Nicméně ostatní záležitosti už jdou hlavně přes Vedrala a jeho paní Báru, která zvládá veškeré účetnictví a agendu vyžadovanou FAČR. David zařizuje to ostatní a je rád, že Roman Nádherný poseká trávu a paní Hasalská uklidí v kabinách…

Jak už naznačil v úvodu, současný A tým se mu herně moc líbí, proto by ho rád viděl v nejvrchnějších patrech tabulky. Koneckonců Velvary by takhle vysoko rády zůstaly i do budoucna, není totiž vyloučeno, že se ČFL smrskne po letech zase na jednu skupinu.

David Vedral patří mezi minoritu, která by nebyla proti. „Jsem opravdu jeden z mála, kdo je pro a dokonce mi kvůli tomu volali i ze svazu. Já už jednu ČFL zažil a byla hodně kvalitní, líbilo se mi to. Nicméně jednu výtku k FAČR mám: když tedy chtějí kvalitu ve třetí lize, ať ji zajistí také v nejvyšších soutěžích, které by podle mne měly být jen čtrnáctičlenné. Zejména druhá liga, kde si hrajeme na profesionály, ale profitýmů je tam maximálně pět,“ nebere si servítky první muž velvarského fotbalu.

Tomu se zdají až příliš přísné podmínky, jaké FAČR v nadcházejících letech hodlá aplikovat při postupu do národní ligy, tedy vyhřívaný trávník či umělé osvětlení.

Na tyhle věci ve Velvarech dosáhnou jen ztuha, přece jen jde o malé městečko. Nicméně i tady se po areálu rozhlížejí a pracují na něm. Aktuálně jsou dokončovány tři nové šatny pro mládež a hostující celky. Všechny budou podle předsedy perfektní, ale to je se slušným přivítáním a chováním všechno, co hostům hodlá nabízet.

„Body jsme rozdávali doma na podzim, teď už tohle opakovat rozhodně nechceme,“ dodal David Vedral.