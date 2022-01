„Hradečtí nás viděli v mistrovském utkání proti jejich rezervě a prý se jim líbilo, jak hrajeme. Je to příjemné ocenění,“ potěšilo trenéra Pavla Janečka, který kdysi jako hráč přišel do Kladna ve chvíli, kdy tam koučoval právě Miroslav Koubek. „Odehrál jsem tehdy za Kladno jednu sezonu (2003/04) ve II. lize poté, co klub odkoupil soutěž z Neratovic. Rád se s panem Koubkem potkám a určitě uděláme vše pro to, abychom nezklamali, vždyť Hradec byl na podzim příjemným překvapením ligy,“ řekl už před časem Janeček. A Koubek mezitím ohlásil, že po sezoně v profifotbale skončí kvůli věku.

Změny v kádru zatím Velvarští nehlásí. Už v závěru podzimu však začali zabudovávat do týmu hráče, které by rádi získali, tedy gólmana Martina Otáhala, do pole pak Jana Schneidera a Ondřeje Peka. „Tyhle tři bychom rádi dotáhli a dál se uvidí. Chtěli bychom ještě útočníka a možná by mohl jet už na zápas do Hradce,“ usmál se předseda klubu David Vedral, který je také hrdý, že si Hradec vybral k přípravě právě Velvary. „Už jsme s nimi před pár lety hráli v poháru a dost nešťastně prohráli gólem ze závěru (rozhodl dnes hostouňský Jiří Miker - ze zápasu si můžete prohlédnout fotogalerii). Tehdy byli ale druholigoví a nyní mají rozhodně větší kvalitu a skvělé trenéry. Těšíme se moc,“ přiznal David Vedral, jehož Slovan čeká v přípravě ještě jedna liga, druhá – Varnsdorf. Také ten vede ex-kladeňák Pavel Drsek.

Přípravné zápasy Slovanu Velvary:

8. ledna: Hradec Králové – Velvary (12:00)

15. ledna: Velvary - Český Brod (10:30)

22. ledna: Velvary – Štětí (10.30)

5. února: Velvary – Vltavín (10:15)

12. února: Velvary - Králův Dvůr (10:15).

23. února: Velvary – Varnsdorf (17:00)

26. února: Velvary - Povltavská akademie (14:00)

