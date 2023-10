Přestože velvarský Slovan inkasoval v zápase 13. kole Fortuna ČFL ve skupině B od jablonecké rezervy branku hned v jeho úvodu, stačil do poločasu skóre obrátit a v tom druhém další trefou výborně hrajícího Ondřeje Žežulky potvrdil nejen zisk tří bodů, ale i to, že se udržel i díky pěti vyhraným zápasům v řadě na čele tabulky.

Velvary ( v modrém) - Jablonec B 2:1. Domácím se v ČFL daří a jsou v čele tabulky. | Foto: Foto: Jan Sláma

Neuběhly ani čtyři minuty a k překvapení všech domácích fanoušků šla jablonecká rezerva do vedení, když Diviš připravil Velichovi tutovku na hranici malého vápna. O vyrovnání se postaral ve 26. min. Kott z pokutového kopu nařízeném po ruce Diviše.

Do vedení šli domácí ani ne čtyři minuty na to po Havránkově průniku a přesné dorážce hlavního kanonýra týmu Žežulky zpoza malého vápna.

Pojistku vedení a zisk tří bodů potvrdil v 50. min. opět Ondřej Žežulka, kterého našel Richter na malém vápně. Povinností původně stopera, jenž nakonec musí nahrazovat zraněného nejlepšího střelce týmu Ladislava Vopata, bylo jen trefit do černého. Povedlo se a má už deset přesných tref - to je nejvíc v soutěži.

Ve zbývajícím průběhu střetnutí měly navrch střídavě obě obrany, nicméně skóre se už nezměnilo.

Trenér poražených Benjamin Vomáčka zůstal i přes porážku nad věcí: "Obě mužstva předvedla kvalitní fotbal a diváci se asi dobře bavili. Velvarští jen potvrdili, že jsou na čele tabulky oprávněně. Domnívám se, že o jejich vítězství rozhodla přesnější koncovka."

Jeho protějšek Zdeněk Hašek konstatoval: "Jablonečtí potvrdili velmi dobrou herně taktickou kvalitu. O to víc si cením, jakým způsobem jsme dokázali na to odpovědět. To, že jsme do přestávky otočili skóre, svědčí o herní zodpovědnosti celého našeho týmu!˚

Slovan Velvary – FK Jablonec B 3:1 (2:1). Branky: 26. Kott (PK), 30., 50. Žežulka – 3. Velich. Rozhodčí: Šmat. Diváků: 200.

Velvary: Spilka - Chábera, Rubeš, Šustr, Jelínek (87. Halász) - Leitl (71. Trávníček), Kott, Richter, Havránek (87. Břeh) - Žežulka, Kim (62. Škoda).

