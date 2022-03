Ke svému kapitánovi se mohli střelecky přidat Šlegl nebo Kafka, ale jejich střely už si cestu za záda hostujícího gólmana cestu nenašly. Schneider pak uklízel merunu do prázdné, ale sjela mu… “Musím přiznat, že jsem se po celý zápas nenudil. Domácí měli navrch. To, že jsme do poločasu prohrávali pouze o gól, bylo i díky zblokovaným střelám mých spoluhráčů v obraně,” svěřil se hrdina utkání brankář Bohemky Lukáš Soukup.

Ten se mimo jiné vyznamenal i po přestávce, když stihl po hodině hry vyboxovat míč z šibenice po ráně Kafky. Při pokusu Vopata mu zase pomohla tyčka.

Ironií osudu by bylo, kdyby hostující Zeman strhl vítězství na stranu Pražanů. Šanci na to měl v poslední minutě sahal po vyrovnání, jeho pokus však zachránili na brankové čáře společnými silami brankář Měsíček a stoper Šustr. “Kdybychom do poločasu vedli 4:0, asi by se nikdo nedivil. Ztratit body po případné po remíze nebo toto utkání dokonce prohrát, to by byla fotbalová spravedlnost slepá a k nám krutá,” konstatoval po zápase domácí trenér Pavel Janeček.

Kladno si vyšláplo na lídra, rozhodl dvougólový Šíma

Jeho protějšek Dalibor Slezák dokázal i přes těsnou porážku zůstat nad věcí: “Kolega má pravdu, v poločase mohlo být rozhodnuto, nás ale podržel brankář a tak si odtud odvážíme jen nejtěsnější porážku.”

Dodejme, že veselo bylo ve Velvarech až do večera. Podle rituálu museli po zápase nováčkové zpívat, a tak nálada gradovala. "Kdo zpíval nejlépe? Šlo jim to všem," smál se kouč Janeček a pak přece jen pokličku lehce nadzdvihl. "Děláme Andreje - jeho příjmení neřeknu - a ten tedy pobavil všechny. Dařilo se i Kubovi Moltášovi a brankáři Šťovíčkovi, nezklamal ani Tomáš Kott," dodal trenér na adresu protagonistů soutěže Tvoja tvár má velvarský hlas…

Slovan Velvary – Bohemians Praha 1905 B 1:0 (1:0). Branky: 39. Vopat, rozhodčí Langmajer, žk 2:3, 200 diváků.

Velvary: Měsíček – Šimkovský, Drozda, Šustr, Chábera – Kafka (84. Pek), Kott, Bobby, Schneider (59. Valenta) – Vopat – Šlegl (78. Rubeš)

Mojmír STRACHOTA