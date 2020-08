Stejně jako v loňském sezoně, i v té právě zahájené hostil v 1.kole ČFL velvarský Slovan libereckou rezervu. A opět se urodil výsledek 1:0. Tentokrát k radosti domácích, kteří před rokem stejným poměrem doma padli a a v jarní odvetě v Liberci ještě před koronavirovou pauzou 1:0 zvítězily. Tentokrát rozhodl o jejich úspěchu chválený pracant zálohy Havránek.

Velvary (v modrém Kafka) vyhrály 1:0 na Libercem B. | Foto: David Vedral

V úvodu mohl po chybě liberecké obrany otevřít skóre Vopat, ale místo střely vyzval zleva nabíhajícího Tenkla, jehož střelu stačil zblokovat Daněk. Liberečtí chvíli na to kontrovali Yu Kanghyunem, nicméně s jeho střeleckými pokusy si Měsíček nadvakrát poradil. Po necelé půlhodině jeho protějšek Hasalík zlikvidoval bombu Luonga, ale domácí se dočkali odměny za svou aktivitu ve 38. min., kdy se po rohovém kopu prosadil z druhé vlny hlavičkou ten nej… (160 cm) hráč na hřišti Havránek: „Je to super, protože ani ve snu by mě nenapadlo, že bych proti dvoumetrovým habánům v liberecké obraně mohl skórovat zrovna hlavou!“ smál se střelec.