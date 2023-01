Příbram vede po podzimu tabulku druhé nejvyšší soutěže, Velvary se tak na zápas s kvalitním protivníkem hodně těšily. Jenže ouha, protivník nepřicestuje a Slovan narychlo shání náhradu. Hráči Příbrami údajně stávkují. „Údajně mají nějaké pohledávky k vedení, takže hrát nebudou. Pro nás je to hodně nepříjemné,“ mrzí kouče Velvar Zdeňka Haška.

Ten narychlo shání náhradního protivníka, což však není jednoduché, měl by mít aspoň divizní kvality. „Nejlepší by pro nás byla třetiligová Hostouň, ale po týdnu přípravy ještě nechce hrát. To samé Slaný, prý budou raději trénovat. A Kladno hraje s Hořovicemi a dvě jedenáctky prý dohromady nedá. Musím hledat dál,“ řekl Zdeněk Hašek.

